歐錦棠爆曾被電視台呃騷錢　帶病返工竟冇錢收：最唔合理最荒誕

有留意娛樂新聞的觀眾肯定聽過，香港電視台的藝員人工是以Show作為計算單位，歐錦棠日前在他的YouTube Channel大爆曾見過有藝人呃公司Show錢，而自己親身經歷過最不合理最荒誕的就是被公司呃自己Show錢。

歐錦棠遇過最荒誕被電視台呃騷錢。（Youtube截圖）

歐錦棠說有好多觀眾問，藝員拍的節目如果成為「倉底貨」不播出街是否沒有騷錢收？他說：「我初初入行嘅時候，就被人嚇過，你套嘢唔出街就冇架啦，咁咪變咗白做？其實無啲咁嘅事，基本上你拍完了就會入單，去會計嗰度同你計，會照翻騷錢。但如果重播，無論播幾多次，都唔關你事。」

歐錦棠說曾經又有傳聞話：「譬如你上一集，或者第一輯有你出現，後來你死咗，放你張相又有冇騷呢？係冇。有傳聞話畀番半個show你，畀就人情，唔畀就道理，嗰張相嚟嘛，你嘅肖像權？公司一早攞咗啦，用你張相，用你嘅片段剪輯落去，唔會計騷畀你嘅。」至於被問到藝員要用幾多時間去賺一個騷的錢，歐錦棠說沒有標準，有時會要拍幾日戲至有一個騷，有時拍幾分鐘就有，有時監製睇完之後唔滿意，可以重拍。

歐錦棠在他的Youtube頻道經常講不同話題。（Youtube截圖）

歐錦棠說「騷」對一個藝員嚟講係好重要，所以會有人「搏晒命就係要show自己個樣，點樣呃騷呢？明明個場面冇你喺度，咁你又走去露面，到出咗街之後，你同導演，或藝員部講計少咗。但張單同通告都冇你個名，咁睇返帶佢真係喺度，咁焗住要畀佢。

歐錦棠開TVB後，經常做不同的演藝工作。

原來在一些大場面，例如古裝片的公堂，法庭戲，有錢佬的派對飲宴場面，拍完群戲後，就主要拍主角，後面就只需要臨記或特約演員，但有些演員會特意留下來，讓自己出現在畫面中。他說：「我見過一個藝員同事好過分，劇情講男女主角在舞會跳舞講嘢，錄影廠有三部攝影機輪流拍攝，這個同事好堅，佢見邊機着燈拍緊，就拉住另一個和他在跳舞的女同事，飛快去到那部攝影機前。導演剪完片出嚟就講哂粗口：『有冇搞錯啊，邊度都見到佢？』真係好過份。」

歐錦棠簽約TVB後演出多部處境劇。(網上圖片)

有人呃公司騷錢，但歐錦棠就試過被公司呃騷錢，他說當年因為有一隻眼受傷，眼白全部紅了，所以不能夠工作，他說：「醫了四個月，要同公司攞大假放無薪假期，冇得出糧。其實勞工法例係咪咁呢？大家去搵下啦。我一隻眼紅晒，一隻冇事，有個節目想搵我做訪問，講香港漫畫，其實我唔係太熟識，但導演好想我去講，都錄咗四集。呢個係綜藝性節目，理論上我有四個騷。」

歐錦棠2013年同廖啟智拍電影《魔警》一場戲後左眼嚴重爆血管。（歐錦棠 FACEBOOK）

他續指：「我一早同導演講咗，我出唔到鏡佢就影我半邊面，節目播咗出街後藝員科就問我『阿棠，你做乜返工？你攞咗假唔返得工㗎？』我話我銷假囉，佢話唔得然後話冇得計騷，話我在節目係嘉賓。 我係公司嘅人，點解會變咗嘉賓？佢話對方誤會咗，有乜嘢誤會呀？我身份係藝員，我做緊你嘅節目，呢件係我有史以來，遇過最唔合理最荒誕嘅呃騷情況。算喇唔拗了，我唯有自尋出路喇。」