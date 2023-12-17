許志安透露Sammi有哮喘難好返　5字回應有關黃心穎婚事

許志安（安仔）昨日（16 日）出席TVB的活動，活動中他獻唱新歌《與自己和解》，之後與顏志恒合唱《昨遲人》，又與李佳合唱《會過去的》，大唱經典歌曲，令人聽出耳油。安仔在台上表演完後接受《香港 01》訪問時就表示很開心，至於很開心的原因是…

安仔獻唱新歌《與自己和解》。（葉志明 攝）

安仔表示很多慈善演出都在TVB做，他說：「今年好開心仍然喺度效力唱歌啦，咁就同啲朋友仔一齊唱吓我啲舊歌，都係好開心嘅。」前日安仔與顏志恒同李佳一起綵排，更說到他們的情況，說到唱得多就會放鬆，看見他們令安仔回想到自己也曾經參加歌唱比賽出道，所以知道他們的心情可能會比較緊張，更大讚他們發揮得很好。安仔更透露正在安排香港演唱會事宜，而最快下年年尾就會有好消息。

安仔更透露正在安排香港演唱會事宜，而最快下年年尾就會有好消息。（葉志明 攝）

安仔下星期即將在澳門開騷，他表示：「呢幾年都早啲起身去做運動或者去練聲，所以依家做緊嘅嘢就同我平時一樣。」安仔說到今年比較特別，因為是聖誕節，所以到時會唱聖誕歌。至於被問到太太Sammi會否出席支持，他則說：「問吓佢先啦，佢啱啱好返啲，我都希望佢嚟支持嘅，到時睇吓點先。」

安仔被問到太太Sammi會否出席支持，他則說：「問吓佢先啦。」（葉志明 攝）

安仔被問到今年聖誕節會怎樣過時，他則說會在澳門開騷，之後便會回香港與家人渡過：「呢幾年都係同屋企人一齊過，每人帶啲食物返屋企，即係可能你帶火雞，我帶羊腩煲，喺澳門帶啲葡國嘢食嚟到一齊食，一齊分享。」

安仔今年聖誕節會在澳門開騷。（葉志明 攝）

被問到太太Sammi的康復情況，他表示Sammi正在康復中：「咁都良好，但係就需要啲時間，佢本身有哮喘，唔係好舒服，所以有啲難少少。」至被問到車婉婉之後的音樂會有網民希望他們合唱經典名曲《會過去的》，他就說：「佢都有打電話同我聯絡。」他表示從車婉婉的語氣中感到興奮。

安仔被問到網民希望他與車婉婉合唱經典名曲《會過去的》。（葉志明 攝）

至於有關黃心穎結婚一事，安仔則拒絕回應：「呢啲唔講啦！」