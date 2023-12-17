絕色名媛被偶遇竟認不出來　樸實打扮似街坊唯細節曝露奢華真相

現年52歲的黎姿（現名馬黎珈而）自從2008年與富商馬廷強結婚後，便成為了豪門少奶奶，為老公誕下了三名寶貝女兒，過住幸福愉快的生活。雖然成為了名媛闊太，不過黎姿的生活絕非只有奢華享受，她也會努力工作，為旗下的美容生意拼搏，同時兼顧家庭與事業。她還會抽時間去行善，參與慈善工作，早前她便與她公司同事一起去做義工，到位於工廠大廈內的惜食製作工場，親自為長者準備食物，並且到一些長者的家去送福袋，真是充滿愛心和善心。

黎姿日前去了做義工。(ig圖片)

有網民就在黎姿去做義工當日，在街上偶遇了她，並把她的生圖放到社交網上分享。該名博主寫道：「和黎姿擦肩而過😭😭見到頭像真人了。在路邊等朋友，看到有個帶口罩的美女和一行人從面前經過覺得很眼熟，一時間沒反應過來是誰，鑒於香港很容易偶遇明星，所以我還遠遠拍了兩張發給朋友幫我一起認 - 回到家刷手機看到黎姿更新，才反應過來今天遇到的就是我女神本尊，也就是我的頭像!!!!! 現在腸子都悔青了，難怪我在香港這麽多年覺得自己從沒遇到明星，原來是女神都站我面前了也反應不過來，真的該回家治治眼睛。」

黎姿早前去了做義工。(ig圖片)

相中的黎姿一身便服打扮，與她平日的高貴女神形象截然不同，樸實貼地就如普通街坊，加上戴住口罩，也難怪博主一時認不出來。此post也引起了網民熱議，不少網民都大讚黎姿：「樸實無華」、「街坊打扮亦難掩出眾氣質」，不過亦有眼利網民發現黎姿所穿的名牌波鞋價值過萬元港幣，並不是一般人捨得花錢買，甚至是買不起的。

黎姿是不少人心目中的女神。(ig圖片)

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