馬國明湯洛雯結婚｜林子善多謝二哥揀佢做伴郎　讚二嫂能力非凡

馬國明和湯洛雯日前在完婚，過程浪漫又溫馨，雖然事前鬧出馬國明和「大哥」鄭嘉穎不和傳聞，但無影響其餘幾位「鐵馬家族」兄弟姊妹唐詩詠、黃嘉樂、林子善，祝賀「二哥」馬國明新婚的心情，齊齊飛往當地擔任兄弟團，當中向來被指是易喊的林子善，當然沒有令大家失望，繼續成為喊包。

「鐵馬家族」成員唐詩詠、黃嘉樂、林子善飛赴泰國蘇梅島，為「二哥」馬國明擔任兄弟團。（IG@k.t_kary）

林子善又忍不住感動到喊。（IG@natalietong53）

事後，林子善在社交平台分享了出席「二哥」婚禮的激動之情，更大讚「二嫂」湯洛雯有驚人同超凡的能力，當然不少得催一對新人快啲生B。他寫道：「🐴馬家娶新婦🐴再次多謝二哥二嫂嘅安排，了解二哥為人乜都冇所謂，這個婚禮九乘（成）係二嫂包辦，所以知道佢哋結婚嘅時候，我話有咩幫手一定要開聲，因我都好緊張二嫂太吃力。」

林子善催一對新人生B。（IG@k.t_kary）

林子善續言：「但所有流程安排婚禮佈置，沒有婚禮策劃可做到完美，咁就可以證明我呢個二嫂，絕對有驚人同超凡嘅能力，去照顧好我二哥嘅下半生。我成日講幾個冇血緣關係，但有血緣關係一樣嘅親情，話唔定係我哋已經超越咗，真心我一定會係其中一個。」

最後，林子善再一次向二哥二嫂送上祝福，祝二人白頭到老、永結同心，同時也不忘催他們「快生B」，「亦都再次多謝二哥選擇我做今次佢嘅伴郎，佢同我講細佬你今日角色係我伴郎，呢種信任一切盡在不言中，I LOVE MY BIG FAMILY 🐴」

林子善多謝信任，選擇他做伴郎。（IG@lamtszsin413）

而林子善太太董佩欣(Kary)也有分享其感受，笑指原來二嫂原來可以咁爆笑：「二哥二嫂，祝️你哋百年好合永結同心，快啲生個小Baby啦。佢哋係好sweet嘅一對，一個凹一個凸，笑料百出。二哥個人真係好到不得了，經過呢個旅程更加欣賞同尊重你。而二嫂原來可以係咁爆笑，我鍾意。」可見湯洛雯已成功征服「鐵馬家族」。