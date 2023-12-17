亞洲超星團｜文佐匡為處理情緒不當致歉　疑幕後爆料還公道

偶像選秀節目《亞洲超星團》近日播得如火如荼，有份參與節目的香港藝人：丁子朗、文佐匡、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽亦備受無綫力捧。昨晚（17日）在《歡樂滿東華》中，五人被安排打頭陣演出，載歌載舞，HIGH爆全場，其表演亦為東華帶來20萬善款，雖然叻哥（陳百祥）不慎讀錯人名鬧出笑話，惟仍無損節目氣氛。

文佐匡（Sean）因排舞關係與隊友出現分歧。（節目截圖）

而同日《亞洲超星團》播出最新一集，期間文佐匡（Sean）因排舞關係與隊友出現分歧，向來性格直率的文佐匡，一度在鏡頭前顯現不開心情緒。惟事後文佐匡回想感到心中悔疚，自感行為幼嫩，處理情緒不當，他沒有逃避，反而選擇勇於承擔責任，隨即在微博發文道歉，表明知道今次行為是很幼稚的，亦不能解決任何問題，更向大家保證，以後不會再犯這樣的錯誤；也希望大家能相信他，不是一個無緣無故發脾氣的人，只是解決問題的方式不對。

而同日《亞洲超星團》播出最新一集，期間文佐匡（Sean）因排舞關係與隊友出現分歧，向來性格直率的文佐匡，一度在鏡頭前顯現不開心情緒。（節目截圖）

文佐匡被指與其他隊友爭奪C位，有疑是幕後人員在微博爆料原來C位排舞師早已選定文佐匡，但最終遭隊友臨時搶奪才感不快：「肯定是瞭解事實，我才有底氣出來說啊，節目訓練都是帶老師的，這部分C位舞蹈老師選的就是文（即文佐匡），包括第二次battle老師也是選了文（文左匡），所以他才覺得被換了不高興。不過就這樣吧，節目也放了，道歉都道了，再說什麼也沒意義了。」

有疑是幕後人員在微博爆料原來C位排舞師早已選定文佐匡，但最終遭隊友臨時搶奪才感不快。

雖然文佐匡沒有交代事件始末，但有網民就戥其不值，直指是節目剪輯面貌，認為一巴掌拍不響，相信文佐匡不會無緣故便發生磨擦：「看到你第二天也有跟隊友道歉；節目剪輯不能表現事情的全貌 相信一定不是無緣無故就產生摩擦，繼續加油吧 我們一起成長」、「一個巴掌拍不響，大家應該都有問題，道歉說開就行能玩就玩，玩不了就算了」、「平時花絮都看的出你是一個很照顧人的小男孩，節目的剪輯也很片面 未知全貌不予置評，希望小文能在節目中不斷成長」、「相信你不是無緣無故發脾氣的人，通過屏幕行為都會被放大，我們學會謹言慎行」

雖然文佐匡沒有交代事件始末，但有網民就戥其不值。

節目效果營造矛盾

亦有網民認為文佐匡不需要為節目效果道歉，「其實我覺得你沒必要站出來道歉，積極爭取舞台表現才是選秀節目的內核，只不過雙方在爭取的時候發生一點小插曲而已，節目播出來的部分雖然沒有把事情從頭到尾呈現，但大家都知道不是你一個人的問題的。不管怎麼樣，多多加油吧」

而他的隊友龍之介亦為文佐匡澄清：「你沒有搶C ,是battle贏回來舞蹈老師給他的！雖然當時的行動不太好，但這是非常認真對待的證據！你已經向大家道歉了，不需要再道歉了！sean 不要想太多！我愛你！」