保錡@ERROR完成台北全馬　自認小丑感恩曾被譏諷扮跑步

男子組合ERROR成員吳保錡（保錡）近年熱愛運動，成為跑步狂熱分子，更常常在社交平台發放正能量，成功洗去當年「衝動」和「花弗」的壞孩子形象，給人煥然一新的感覺。

保錡近年熱愛運動，成為跑步狂熱分子。（IG@k_p0k1）

他昨日（16/12）完成了台北馬拉松，（IG@k_p0k1）

最近頻頻參與不同大小跑步活動的保錡，近日又到台灣出戰台北馬拉松，除了獲粉絲在當地西門町大型廣告牌買下時段為他應援打氣外，保錡對也非常認真對待賽事。最終，他昨日（16/12）以4:09:10時間完成了這項全馬賽事，從社交平台片段看到，保錡衝線一刻向天振臂高呼，可見他心情相當激動。謝安琪、邱士縉及梁諾妍都留言讚他厲害。

保錡獲粉絲在西門町大型廣告牌買下時段為他應援打氣。（IG@k_p0k1）

保錡衝線一刻心請相當激動。（IG@k_p0k1）

激動到振臂高呼。（IG@k_p0k1）

賽後，保錡表示用了10個月時間去練習，要多謝教練、醫生和帶他加入「大埔民間體育會」的柳俊江。隨後他更有感而發，寫道：「今天終於完成訂下一年的目標，一開始跑步的時候，很多留言說我扮跑步扮做運動。我很感恩的，因為他們給了我更多的動力，就算扮，都要用心的扮。」

保錡表示用了10個月時間去練習。（IG@k_p0k1）

獲得獎牌留念。（IG@k_p0k1）

保錡續言：「在演藝路上，我是一個小丑。每天要扮好笑，扮搞笑，扮開心，但我願意這樣做，因為只要我決定去做的時候，我就全力去做。」最後他還說：「我是一個小人物，但希望我這個小人物，能令到大家都學習堅持。放棄，很容易，堅持很難，但只要學習堅持，人生自然更加快樂，開開心心快樂每一天，快樂人生。」