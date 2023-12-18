獎門人｜佘詩曼玩得放有霸氣　做埋曾志偉嗰份問泰文題

《獎門人聖誕感謝祭》今集（17/12）兩隊陣容都是台慶劇《新聞女王》主要演員，「文家軍隊」有佘詩曼、何依婷、何廣沛、倪嘉雯及路芙，「SNK型男索女隊」有李施嬅、高海寧、王敏奕、鄧智堅及姚宏遠。



佘詩曼玩得好開心。（《獎門人聖誕感謝祭》截圖）

佘詩曼做埋曾志偉嗰份。（《獎門人聖誕感謝祭》截圖）

不過今集獎門人有事缺席，只得幾位「獎老」主持大局，撞上「Man姐」佘詩曼這位「新聞女王」到場，顯然是壓不住場面，好幾次「Man姐」都投訴「獎老」錢嘉樂偏幫「新抱」王敏奕，真是喜感、節目效果滿瀉！

錢嘉樂居然叫錯「Man姐」做珍姐，會唔會出事？（《獎門人聖誕感謝祭》截圖）

錢嘉樂居然叫錯「Man姐」做珍姐，會唔會出事？（《獎門人聖誕感謝祭》截圖）

當晚「Man姐」佘詩曼亦玩得相當投入，到了「開心無敵彈遮遮」環節，佘詩曼更直頭取代「獎門人」曾志偉問泰文題。當中有些泰文與粵語粗口相當近似，佘詩曼都照講不誤，相當之玩得。不過開始問問題之前，「獎老」錢嘉樂竟然口誤讀錯名，他說：「獎門人唔喺度，我哋由珍姐...（問問題）」此時佘詩曼就馬上糾正，說道：「咩呀？Man姐呀！」

高海寧都好玩得。（《獎門人聖誕感謝祭》截圖）

高海寧話拉低拉鏈，「佢」就會自己彈出嚟。（《獎門人聖誕感謝祭》截圖）

另一個環節中玩「一二三木頭人」的時候，錢嘉樂就問高海寧的姿勢是什麼意思。高海寧直言是劇中拉拉鏈的姿勢。錢嘉樂和阮兆祥又問為什麼沒有胸口「彈出來」的一幕，十分玩得的高海寧竟然說：「冇呢個動作，拉落嚟佢會自己...（打開/彈出嚟）。」

高海寧話拉低拉鏈，「佢」就會自己彈出嚟。（《獎門人聖誕感謝祭》截圖）