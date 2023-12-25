2023娛樂大事回顧｜李玟阿晶離世掀極大風波　蔡天鳳碎屍案最心寒

2023年即將過去，今年娛樂圈大事連連，不少事件更轟動得成為了港聞甚至國際熱話，似乎悲多於喜，當中必數案情駭人的蔡天鳳碎屍案，以及牽連林作、莊思敏、張智霖等多位藝人的JPEX案件。此外，李玟驟然離世亦順勢揭露了《中國好聲音》黑幕，引發軒然大波；而數到喜事的話，不得不提首位進軍日本成人電影界的港產AV女優繪麗奈！以下將依時序帶大家睇睇2023年十件本地娛樂圈的大事件。

1.《給十九歲的我》風波

張婉婷導演花了10年時間，拍攝6名英華女學校女生從中一成長至畢業後的紀錄片。電影在22年尾上映優先場，當時已有逾600萬票房，並於23年2月正式上畫，但不久後，從未出席任何《給》宣傳活動的片中主角阿聆萬字文控訴，指學校和製作方在未取得她共識的情況下，強行公開放映，即使她要求製作單位把自己的部分刪去也不果，令電影陷道德爭議；甚至連在電影中出現的香港單車運動員李慧詩，亦在社交平台上表示，自己對於電影使用自己受訪的片段毫不知情，不鼓勵大家觀看此電影。導演張婉婷其後在爭議聲中，宣布《給》暫停公映。不過，校方、導演等都表示沒有強迫學生拍攝。

《給十九歲的我》優先場口碑極好，但最終因受訪學生大控訴，張婉婷宣布暫停公映以平息風波。（陳順禎攝）

其中四位紀錄片中受訪的女學生都有先後出席《給十九歲的我》宣傳，但阿聆和已移居海外的江冰瀅（香港小姐）並沒有。（陳順禎攝）

然而，香港電影評論學會大獎、香港電影導演會年度大獎先後頒發最佳電影、最佳導演等獎項予《給》；及至香港電影金像獎都選此片為「最佳電影」（片主英華女學校雖退出遴選及拒絕交片，但金像獎大會指並無退出機制，電影因而仍然入圍），聯合導演郭偉倫領獎時說：「記住唔好驚！拍咗先算、剪咗先算！」再度引起不滿，最終他為言論致歉，指發言原意絕非指為了拍攝工作而不擇手段和不守法律。

《給十九歲的我》於《第41屆香港電影金像獎》奪得最佳電影後，聯合導演郭偉倫於台上致辭時，鼓勵業界要繼續敢於製作，揚言「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，言論引起爭議。（陳順禎攝）

2.《毒舌大狀》成史上首部破億票房港產片

黃子華以往曾有「票房毒藥」稱號，但去年上映的主演電影《飯戲攻心》，以及今年的賀歲片《毒舌大狀》，皆取得破紀錄的好成績！由吳煒倫導演及編劇，黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、何啟華、楊偲泳、栢天男及王敏德等擔綱的《毒舌大狀》，上畫一個月內三度打破票房紀錄，僅32日已衝破1億票房，成為香港電影史上首部破億票房的港產片，也擊敗前一年的《明日戰記》、《飯戲攻心》，榮登香港史上最高票房華語電影第一位！

《毒舌大狀》取得佳績，成為香港電影史上首部破億票房的港產片。（劇照）

3. 蔡天鳳碎屍案

2月時爆出了一宗震驚全港的兇殺案，警方在大埔村屋內發現名媛蔡天鳳的遺體，當時她已遭碎屍，死狀恐怖，而現場還有湯汁、削肉機和烹煮工具等，幾日後警方更於湯煲中找到她的頭顱。警方經調查後懷疑犯案動機與物業糾紛及遺產繼承權有關，並拘捕了死者前夫鄺廣智、前家翁鄺球、前大伯鄺港傑等，並落案控告三人謀殺，三人現還押當中。

名媛蔡天鳳的碎屍案，案情令人毛骨悚然。（Instagram：@xxabbyc）

蔡天鳳生前交遊廣闊，與郭富城太太方媛是閨密，而在她的喪禮上，郭富城與方媛、蔡一智夫婦、無綫電視高層樂易玲等皆有送上花牌。報道指喪禮花逾300萬元，其中約200萬元用於遺體修復，以3D列印技術還原遺體，儀式並不設瞻仰遺容環節。目前案件仍在審理當中，尚未結案。

蔡天鳳與方媛熟稔，她舉行生日會時，亦有邀請方媛作客。（Instagram：@xxabbyc）

4. 楊紫瓊成首位華人奧斯卡影后

2023年絕對是楊紫瓊豐收的一年，她先後憑主演的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奪得金球影后及奧斯卡影后，雖然她本身是馬來西亞人，但早年已隻身往香港發展的她，在奧斯卡頒獎台上表示：「多謝香港電影，讓我站在這個巨人的肩膊上！」楊紫瓊其後亦應金像獎大會邀請，於頒獎禮上頒發「最佳新演員」獎項。

60歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），成為史上首位華人奧斯卡影后。（資料圖片）

此外，楊紫瓊於得獎數月後，與大她17歲的前法拉利總裁Jean Todt結婚，終結長達19年的愛情長跑，事業愛情兩得意！

楊紫瓊與老公Jean Todt低調成婚，並且交換戒指。（Instagram：@michelleyeoh_official)

5. 首位港產AV女優繪麗奈出道

本年3月，香港首位AV女優素海霖，以藝名繪麗奈正式出道，她簽約FALENO經紀公司，至今共拍攝6部作品！繪麗奈的出道作已跟著名男優清水健合作，片中她更全程以廣東話對白演出，讓香港觀眾極有親切感。一夜成名的她，曾透露自己是自薦入行，又自學日文增值自己，並曾表示踏出這一步已是賭上一切、人生無悔，而早前她更登上Google熱搜榜的「年度熱搜娛樂名人」第一位！

繪麗奈是香港史上首位AV女優，成功進軍日本成人電影界！（FALENO）

繪麗奈目前已推出5套作品，第6套預購當中。（FALENO）

6. So Ching為男友阿Mo退出COLLAR

去年的MIRROR紅館演唱會上發生了嚴重意外，巨型屏幕墮下，擊中舞蹈員李啟言（阿Mo），他至今仍在接受復康治療，而其女朋友正正是22年出道的女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）。意外後So Ching曾短暫離隊、照顧男友，至23年1月1日她復工現身《叱咤》頒獎禮，又參與COLLAR一周年活動、Clockenflap音樂節等等，正當大家以為So Ching已重新出發時，MakerVille卻於5月舉行記招，宣布So Ching將會退團。而她本人並沒有現身記者會，只以文字交代去向。她說自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，感覺自己暫時未能完全適應幕前工作，因而決定退出，並希望在未來找回快樂的來源。自此，So Ching重回跳舞老師行列，並繼續去醫院照顧阿Mo。

COLLAR雖然在男友意外後一度復工，但最終還是選擇退團。（Instagram：collar.weare）

So Ching退團的記招上，她本人並冇出現，只得其餘7位COLLAR成員。（資料圖片）

而涉事的三間製作公司被勞工處以「沒有確保僱員的安全及健康罪」等15項控罪作出票控，今年11月法庭審理案件，其中藝能工稱、舞館各被判罰款。而報道指當日參與MIRROR演唱會的23位舞蹈員，為被檢控的演唱會舞蹈員承包商舞館求情。So Ching轉發了該報道，加上21個問號及「精彩」兩字，似乎對事件感詫異。

So Ching是網民心目中的新一代絕世好女友，阿Mo家人以及醫療團隊皆對她讚口不絕。

7. AI歌手崛起帶挈尹光爆紅

今年年中，「AI歌手」崛起，而擁有廟街獨特唱腔的尹光，就「被翻唱」了姜濤的《Dear My Friend》以及林家謙的《一人之境》，連帶尹光本人亦人氣急升，獲封為「光B」。他後來食住條水，不但與AI的自己「WAN K.」推出超感人自傳式歌曲《Dear Myself》，聽到網民流眼淚外，亦再次踏上紅館舞台，與JFFT等年輕YouTuber Crossover。

「AI尹光」順勢推高了尹光人氣，他接受《香港01》專訪時更獨家點評AI版的《一人之境》。（資料圖片/梁碧玲攝）

最終，他以79歲之齡成為許多後輩的熱捧對象，更推他成為《叱咤》「我最喜愛男歌手」五強，而《Dear Myself》曾打進「我最喜愛歌曲」十強，光B風頭一時無兩！

光B與AI WAN K.合唱的《Dear Myself》，成為網民的年度金曲，現時打入了「我最喜愛歌曲」十強。（MV截圖）

8. 李玟離世連帶《中國好聲音》被揭賽制不公

國際天后李玟（CoCo）近年屢傳與加拿大籍富商老公Bruce婚變，消息指Bruce有婚外情，令CoCo大受打擊，她同時因腳部舊患手術而暫停演藝活動，並發現罹患乳癌等。今年7月5日，李玟的二姊李思林在社交帳號發布訃告，稱李玟因長期罹患抑鬱症，於7月2日在家中輕生，被家人發現並送往醫院後昏迷數天，終搶救無效離世，消息轟動國際。

而在CoCo的告別式上，李思林忽然激動爆喊，重複多次：「佢攞走咗我個妹呀！」痛哭聲非常淒厲！而此時大姐李秋林就解釋：「佢意思係話佢害死咗我妹呀！佢害死咗我個妹呀！個衰人害死我個妹呀！」未有指名道姓。此外，Bruce在靈堂現身時，有十幾位李玟Fans指罵他是負心漢、渣男，又拍打其車身等。

李玟與Bruce的婚姻到後期破裂，不少粉絲心痛她的遭遇。（VCG）

李玟的死訊亦揭露了《中國好聲音》賽制不公的事件，多段李玟生前控訴《2022中國好聲音》的錄音檔流出，她錄節目時抗議賽制不公平，卻被製作單位要求離開舞台；而在最後一集總冠軍賽，李玟和學員王澤鵬合唱《永不失聯的愛》時，原本講好王澤鵬要站在旁邊挽著她的手合唱，好讓有腳傷的她可以穿著高跟鞋好好站著表演。誰知到正式錄製時，製作單位卻更改走位、將王澤鵬拉走，讓她獨自一人站著唱完，結果當場跌倒，CoCo腳要做手術，且不能跳舞，痛訴：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱、被欺負！有人在乎這個感受嗎？」內地觀眾替CoCo抱不平，發起罷睇，節目暫時仍然停播；而與CoCo情同母女的甄妮，在事件發生後持續關注，多次在社交平台炮轟節目組。

李玟過身後，多段她控訴《中國好聲音》賽制不公的錄音流出。（節目截圖）

9. 微辣因阿晶輕生跌落神壇 停止更新

本來大受歡迎的澳門YouTube頻道微辣，其前經理人阿晶（Jane），在社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年、自爆食安眠藥等，翌日更留下千字遺書及輕生，終年29歲。曾公開講過為前男友加蔥墮胎的阿晶，於遺言中透露自己從當時起就患上抑鬱，惟每次病發都遭冷待；她又控訴自己遭欺凌說：「身為一個Channel的老闆要滅聲」、「你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。」等。

微辣前經理人阿晶，因難敵抑鬱煎熬而輕生離世。Instagram：laochengi）

網民心痛阿晶，而他的舊愛加蔥及其現任儀仔、被質疑有份滅聲的6毫子、有份貼出過「喊相」被指嘲諷阿晶的佩男、思男、Jacky Lou、卡特、阿丞，以及曾與阿晶爆出「搶Job羅生門」的Doris，都成為網民聲討及圍剿對象，儘管部分人曾出Post解釋或澄清，不過網民仍不收貨。微辣於8月宣布停止更新、取消十周年演出等，兩個月後，有網民發現他們已退租辦公室，其後連位於沙田的餐廳「微辣大牌檔」都悄悄結業。不過，在阿晶離世4個多月後，加蔥與儀仔低調註冊結婚。

加蔥與儀仔於阿晶離世4個多月後，在澳門正式結為夫妻。（讀者提供）

10. JPEX案牽連林作等多名藝人

虛擬資產交易平台「JPEX」於9月被揭無牌經營，不少城中名人藝人均受到牽連，如：林作、鄭雋熹、網紅陳怡及YouTuber東記均有被捕，張智霖、莊思敏、風水師陳定幫則協助警方調查。一向言行出位的林作，曾多次在講座推廣JPEX，並宣稱申請成為JPEX合夥人，更在中環娛樂行開設加密貨幣場外找換店（OTC）「林作炒幣」，豈料開業不足半個月，「林作炒幣」便旋即結業。

林作今年屢闖禍，6月發生荷里活廣場謀殺案後，他上載一張參考疑兇造型的照片，並稱有其穿著的同款波鞋出售，大批網民群情淘湧向其任職的保險公司投訴，最終令他被解僱。而轉攻加密貨幣市場的他，9月就因JPEX案被捕。（夏家朗攝）

「林作炒幣」旋風結業。（蘇煒然攝）

至於TVB藝員鄭雋熹，曾以「阿熹百科」在社交平台開設頻道，拍片教大家投資及分析幣圈資訊，但他10月初被警方以「懷疑是詐騙集團成員」拘捕，連同其保時捷也被拖走。事件意外令他與緋聞女友林穎彤的另一單案件曝光，二人早前原來曾因在醫院喧嘩，被控「公眾地方行為不檢」。

鄭雋熹被警方拘捕。（黃學潤攝）