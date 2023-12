2023娛樂大事回顧｜李玟阿晶離世掀極大風波　蔡天鳳碎屍案最心寒

2023年即將過去,今年娛樂圈大事連連,不少事件更轟動得成為了港聞甚至國際熱話,似乎悲多於喜,當中必數案情駭人的蔡天鳳碎屍案,以及牽連林作、莊思敏、張智霖等多位藝人的JPEX案件。此外,李玟驟然離世亦順勢揭露了《中國好聲音》黑幕,引發軒然大波;而數到喜事的話,不得不提首位進軍日本成人電影界的港產AV女優繪麗奈!以下將依時序帶大家睇睇2023年十件本地娛樂圈的大事件。

1.《給十九歲的我》風波

張婉婷導演花了10年時間,拍攝6名英華女學校女生從中一成長至畢業後的紀錄片。電影在22年尾上映優先場,當時已有逾600萬票房,並於23年2月正式上畫,但不久後,從未出席任何《給》宣傳活動的片中主角阿聆萬字文控訴,指學校和製作方在未取得她共識的情況下,強行公開放映,即使她要求製作單位把自己的部分刪去也不果,令電影陷道德爭議;甚至連在電影中出現的香港單車運動員李慧詩,亦在社交平台上表示,自己對於電影使用自己受訪的片段毫不知情,不鼓勵大家觀看此電影。導演張婉婷其後在爭議聲中,宣布《給》暫停公映。不過,校方、導演等都表示沒有強迫學生拍攝。

《給十九歲的我》優先場口碑極好,但最終因受訪學生大控訴,張婉婷宣布暫停公映以平息風波。(陳順禎攝)

其中四位紀錄片中受訪的女學生都有先後出席《給十九歲的我》宣傳,但阿聆和已移居海外的江冰瀅(香港小姐)並沒有。(陳順禎攝)

然而,香港電影評論學會大獎、香港電影導演會年度大獎先後頒發最佳電影、最佳導演等獎項予《給》;及至香港電影金像獎都選此片為「最佳電影」(片主英華女學校雖退出遴選及拒絕交片,但金像獎大會指並無退出機制,電影因而仍然入圍),聯合導演郭偉倫領獎時說:「記住唔好驚!拍咗先算、剪咗先算!」再度引起不滿,最終他為言論致歉,指發言原意絕非指為了拍攝工作而不擇手段和不守法律。

《給十九歲的我》於《第41屆香港電影金像獎》奪得最佳電影後,聯合導演郭偉倫於台上致辭時,鼓勵業界要繼續敢於製作,揚言「拍咗先算,剪咗先算,上咗先算」,言論引起爭議。(陳順禎攝)

2.《毒舌大狀》成史上首部破億票房港產片

黃子華以往曾有「票房毒藥」稱號,但去年上映的主演電影《飯戲攻心》,以及今年的賀歲片《毒舌大狀》,皆取得破紀錄的好成績!由吳煒倫導演及編劇,黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、何啟華、楊偲泳、栢天男及王敏德等擔綱的《毒舌大狀》,上畫一個月內三度打破票房紀錄,僅32日已衝破1億票房,成為香港電影史上首部破億票房的港產片,也擊敗前一年的《明日戰記》、《飯戲攻心》,榮登香港史上最高票房華語電影第一位!

《毒舌大狀》取得佳績,成為香港電影史上首部破億票房的港產片。(劇照)

3. 蔡天鳳碎屍案

2月時爆出了一宗震驚全港的兇殺案,警方在大埔村屋內發現名媛蔡天鳳的遺體,當時她已遭碎屍,死狀恐怖,而現場還有湯汁、削肉機和烹煮工具等,幾日後警方更於湯煲中找到她的頭顱。警方經調查後懷疑犯案動機與物業糾紛及遺產繼承權有關,並拘捕了死者前夫鄺廣智、前家翁鄺球、前大伯鄺港傑等,並落案控告三人謀殺,三人現還押當中。

名媛蔡天鳳的碎屍案,案情令人毛骨悚然。(Instagram:@xxabbyc)

蔡天鳳生前交遊廣闊,與郭富城太太方媛是閨密,而在她的喪禮上,郭富城與方媛、蔡一智夫婦、無綫電視高層樂易玲等皆有送上花牌。報道指喪禮花逾300萬元,其中約200萬元用於遺體修復,以3D列印技術還原遺體,儀式並不設瞻仰遺容環節。目前案件仍在審理當中,尚未結案。

蔡天鳳與方媛熟稔,她舉行生日會時,亦有邀請方媛作客。(Instagram:@xxabbyc)

4. 楊紫瓊成首位華人奧斯卡影后

2023年絕對是楊紫瓊豐收的一年,她先後憑主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得金球影后及奧斯卡影后,雖然她本身是馬來西亞人,但早年已隻身往香港發展的她,在奧斯卡頒獎台上表示:「多謝香港電影,讓我站在這個巨人的肩膊上!」楊紫瓊其後亦應金像獎大會邀請,於頒獎禮上頒發「最佳新演員」獎項。

60歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),成為史上首位華人奧斯卡影后。(資料圖片)

此外,楊紫瓊於得獎數月後,與大她17歲的前法拉利總裁Jean Todt結婚,終結長達19年的愛情長跑,事業愛情兩得意!

楊紫瓊與老公Jean Todt低調成婚,並且交換戒指。(Instagram:@michelleyeoh_official)

5. 首位港產AV女優繪麗奈出道

本年3月,香港首位AV女優素海霖,以藝名繪麗奈正式出道,她簽約FALENO經紀公司,至今共拍攝6部作品!繪麗奈的出道作已跟著名男優清水健合作,片中她更全程以廣東話對白演出,讓香港觀眾極有親切感。一夜成名的她,曾透露自己是自薦入行,又自學日文增值自己,並曾表示踏出這一步已是賭上一切、人生無悔,而早前她更登上Google熱搜榜的「年度熱搜娛樂名人」第一位!

繪麗奈是香港史上首位AV女優,成功進軍日本成人電影界!(FALENO)

繪麗奈目前已推出5套作品,第6套預購當中。(FALENO)

6. So Ching為男友阿Mo退出COLLAR

去年的MIRROR紅館演唱會上發生了嚴重意外,巨型屏幕墮下,擊中舞蹈員李啟言(阿Mo),他至今仍在接受復康治療,而其女朋友正正是22年出道的女團COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)。意外後So Ching曾短暫離隊、照顧男友,至23年1月1日她復工現身《叱咤》頒獎禮,又參與COLLAR一周年活動、Clockenflap音樂節等等,正當大家以為So Ching已重新出發時,MakerVille卻於5月舉行記招,宣布So Ching將會退團。而她本人並沒有現身記者會,只以文字交代去向。她說自2022年7月28日後,當天留下的創傷一直無法被療癒,感覺自己暫時未能完全適應幕前工作,因而決定退出,並希望在未來找回快樂的來源。自此,So Ching重回跳舞老師行列,並繼續去醫院照顧阿Mo。

COLLAR雖然在男友意外後一度復工,但最終還是選擇退團。(Instagram:collar.weare)

So Ching退團的記招上,她本人並冇出現,只得其餘7位COLLAR成員。(資料圖片)

而涉事的三間製作公司被勞工處以「沒有確保僱員的安全及健康罪」等15項控罪作出票控,今年11月法庭審理案件,其中藝能工稱、舞館各被判罰款。而報道指當日參與MIRROR演唱會的23位舞蹈員,為被檢控的演唱會舞蹈員承包商舞館求情。So Ching轉發了該報道,加上21個問號及「精彩」兩字,似乎對事件感詫異。

So Ching是網民心目中的新一代絕世好女友,阿Mo家人以及醫療團隊皆對她讚口不絕。

7. AI歌手崛起帶挈尹光爆紅

今年年中,「AI歌手」崛起,而擁有廟街獨特唱腔的尹光,就「被翻唱」了姜濤的《Dear My Friend》以及林家謙的《一人之境》,連帶尹光本人亦人氣急升,獲封為「光B」。他後來食住條水,不但與AI的自己「WAN K.」推出超感人自傳式歌曲《Dear Myself》,聽到網民流眼淚外,亦再次踏上紅館舞台,與JFFT等年輕YouTuber Crossover。

「AI尹光」順勢推高了尹光人氣,他接受《香港01》專訪時更獨家點評AI版的《一人之境》。(資料圖片/梁碧玲攝)

最終,他以79歲之齡成為許多後輩的熱捧對象,更推他成為《叱咤》「我最喜愛男歌手」五強,而《Dear Myself》曾打進「我最喜愛歌曲」十強,光B風頭一時無兩!

光B與AI WAN K.合唱的《Dear Myself》,成為網民的年度金曲,現時打入了「我最喜愛歌曲」十強。(MV截圖)

8. 李玟離世連帶《中國好聲音》被揭賽制不公

國際天后李玟(CoCo)近年屢傳與加拿大籍富商老公Bruce婚變,消息指Bruce有婚外情,令CoCo大受打擊,她同時因腳部舊患手術而暫停演藝活動,並發現罹患乳癌等。今年7月5日,李玟的二姊李思林在社交帳號發布訃告,稱李玟因長期罹患抑鬱症,於7月2日在家中輕生,被家人發現並送往醫院後昏迷數天,終搶救無效離世,消息轟動國際。

而在CoCo的告別式上,李思林忽然激動爆喊,重複多次:「佢攞走咗我個妹呀!」痛哭聲非常淒厲!而此時大姐李秋林就解釋:「佢意思係話佢害死咗我妹呀!佢害死咗我個妹呀!個衰人害死我個妹呀!」未有指名道姓。此外,Bruce在靈堂現身時,有十幾位李玟Fans指罵他是負心漢、渣男,又拍打其車身等。

李玟與Bruce的婚姻到後期破裂,不少粉絲心痛她的遭遇。(VCG)

李玟的死訊亦揭露了《中國好聲音》賽制不公的事件,多段李玟生前控訴《2022中國好聲音》的錄音檔流出,她錄節目時抗議賽制不公平,卻被製作單位要求離開舞台;而在最後一集總冠軍賽,李玟和學員王澤鵬合唱《永不失聯的愛》時,原本講好王澤鵬要站在旁邊挽著她的手合唱,好讓有腳傷的她可以穿著高跟鞋好好站著表演。誰知到正式錄製時,製作單位卻更改走位、將王澤鵬拉走,讓她獨自一人站著唱完,結果當場跌倒,CoCo腳要做手術,且不能跳舞,痛訴:「28年做一個歌手,站在台上被人侮辱,這個叫侮辱、被欺負!有人在乎這個感受嗎?」內地觀眾替CoCo抱不平,發起罷睇,節目暫時仍然停播;而與CoCo情同母女的甄妮,在事件發生後持續關注,多次在社交平台炮轟節目組。

李玟過身後,多段她控訴《中國好聲音》賽制不公的錄音流出。(節目截圖)

9. 微辣因阿晶輕生跌落神壇 停止更新

本來大受歡迎的澳門YouTube頻道微辣,其前經理人阿晶(Jane),在社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年、自爆食安眠藥等,翌日更留下千字遺書及輕生,終年29歲。曾公開講過為前男友加蔥墮胎的阿晶,於遺言中透露自己從當時起就患上抑鬱,惟每次病發都遭冷待;她又控訴自己遭欺凌說:「身為一個Channel的老闆要滅聲」、「你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊,雖然只是網上的說話,但是卻令到我人生咁難行落去。」等。

微辣前經理人阿晶,因難敵抑鬱煎熬而輕生離世。Instagram:laochengi)

網民心痛阿晶,而他的舊愛加蔥及其現任儀仔、被質疑有份滅聲的6毫子、有份貼出過「喊相」被指嘲諷阿晶的佩男、思男、Jacky Lou、卡特、阿丞,以及曾與阿晶爆出「搶Job羅生門」的Doris,都成為網民聲討及圍剿對象,儘管部分人曾出Post解釋或澄清,不過網民仍不收貨。微辣於8月宣布停止更新、取消十周年演出等,兩個月後,有網民發現他們已退租辦公室,其後連位於沙田的餐廳「微辣大牌檔」都悄悄結業。不過,在阿晶離世4個多月後,加蔥與儀仔低調註冊結婚。

加蔥與儀仔於阿晶離世4個多月後,在澳門正式結為夫妻。(讀者提供)

10. JPEX案牽連林作等多名藝人

虛擬資產交易平台「JPEX」於9月被揭無牌經營,不少城中名人藝人均受到牽連,如:林作、鄭雋熹、網紅陳怡及YouTuber東記均有被捕,張智霖、莊思敏、風水師陳定幫則協助警方調查。一向言行出位的林作,曾多次在講座推廣JPEX,並宣稱申請成為JPEX合夥人,更在中環娛樂行開設加密貨幣場外找換店(OTC)「林作炒幣」,豈料開業不足半個月,「林作炒幣」便旋即結業。

林作今年屢闖禍,6月發生荷里活廣場謀殺案後,他上載一張參考疑兇造型的照片,並稱有其穿著的同款波鞋出售,大批網民群情淘湧向其任職的保險公司投訴,最終令他被解僱。而轉攻加密貨幣市場的他,9月就因JPEX案被捕。(夏家朗攝)

「林作炒幣」旋風結業。(蘇煒然攝)

至於TVB藝員鄭雋熹,曾以「阿熹百科」在社交平台開設頻道,拍片教大家投資及分析幣圈資訊,但他10月初被警方以「懷疑是詐騙集團成員」拘捕,連同其保時捷也被拖走。事件意外令他與緋聞女友林穎彤的另一單案件曝光,二人早前原來曾因在醫院喧嘩,被控「公眾地方行為不檢」。

鄭雋熹被警方拘捕。(黃學潤攝)