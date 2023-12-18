中年好聲音2｜18強名單出爐　肥媽讚沈宗賢：畀人飛都有價值

歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚（17日）播出一集是第六部曲《廿一強全新賽制 動感／情感PK賽！》下半場，經過一輪激戰，最終顏米羔破紀錄獲得94分兼獲得MVP，王學琳及曾蜜詩被淘汰。



顏米羔化身Rock友辣着全場！

伍仲衡笑言是牛河與米粉之爭

顏米羔還原梅姐歌中笑聲。

昨晚最搶眼的一位參賽者，非顏米羔莫屬！以全黑造型上陣的米羔化身Rock友，女歌男唱梅艷芳的經典金曲《淑女》，他更還原出梅姐歌中的招牌笑聲，其激情演出帶動全場氣氛，發揮無懈可擊，最終打破了大魔王安雅希93分的紀錄獲得94分，肥媽笑言：「你咁樣真係唔掂檔，你後面嗰啲點唱呢？」周國豐說：「你揀歌都幾喪，一位男士唱《淑女》，黐咗線咁！」伍仲衡再次罕有地給18分：「你可以吸古淖文少少邪氣，攞少少就夠。」張佳添更說：「你之前畀我哋知道你係一個唱得嘅人，今日你係話到畀我哋聽，你係屬於舞台，你係一個Artiste，同埋原來你嘅Vocal唱快歌都係靚。」顏米羔憑住優異演出獲得MVP，負責選出MVP的伍仲衡笑言：「頭先一直覺得有碗河粉（指劉可）幾好食，但食食吓有碗米粉（指顏米羔）嚟咗，之後再嗒真啲，講好聲同驚喜，梗係米粉啦！」

肥媽笑指顏米羔做壞規矩：「後面嗰啲點唱呢？」

沈宗賢唱出自己經歷。

來自馬來西亞的沈宗賢演出同樣亮眼，深情獻唱《背叛》的他獲得86分，他眼濕濕透露歌曲是他的親身經歷，他說：「曾經有一個好鍾意嘅女仔，以為佢都好鍾意我，但佢突然間唔見咗，原來佢仲有一個鍾意嘅男仔，佢係借我過橋令個男仔對佢着緊啲，最後佢同個男仔一齊，依家生咗兩個。」肥媽聽畢搞笑安慰他說：「咁你應該多謝佢啦，唔係你點會唱得咁有感情，畀人飛都有利用價值！」

肥媽安慰番佢：「畀人飛都有利用價值！」

逾80歲歌唱老師又彈得又精靈

梁浩賢獻唱《領悟》。

今集另一感人故事，是曾獲2000年全球華人新秀歌唱大賽（香港區選拔賽）金咪獎的梁浩賢，訴說自己崎嶇不平的音樂路。浩賢年輕時曾拜知名星級歌唱老師梁月玲為師，今集他在製作組陪同下前往探望梁老師齊齊話當年；雖然梁老師年事已高，但她依然很精靈地彈着琴與浩賢Jam歌。梁老師大讚當年的浩賢很有潛質，她說：「我同佢講你條件可以去比賽，之後就訓練佢參加比賽。」在梁老師幫助下，浩賢參加新秀並贏得獎項，後來更簽了公司兼出唱片，可惜天意弄人，唱片公司突告結業，浩賢的音樂路亦就此打住；後來為了生活只好轉行，梁浩賢續說：「但我心裏冇諗過放棄，諗住仲有一日會返嚟，但轉行後機會已經遠咗。嗰次失敗令我認清自己以前好多嘢不足，覺得冇懷才不遇，永遠只有自己做得唔夠好。」

經過昨晚一集，18強出爐名單如下：鄭梓浩/陳蒨葶/陳燕娜/劉可/古淖文/王玥/梁浩賢/安雅希/朱博文/黃劍文/周碧嘉/顏米羔/袁思樂/陳俞霏/譚輝智/劉威煌/林若盈/沈宗賢