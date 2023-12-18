許紹雄嫁女唔心急抱孫　8字祝福嚇親一對新人

「Benz雄」許紹雄愛女許惠菁日前出嫁，與新加坡銀行業才俊Shane拉埋天窗，婚宴在跑馬地舉行，向來圈中人緣極佳的許紹雄，當晚獲等一班圈中好友：宣萱、歐陽震華、陳豪夫婦、郭晉安、苗僑偉、黃日華、馬德鐘、姜大衛夫婦及劉丹等前來道賀，陣容勁過台慶。

許紹雄嫁女，榮升外父。（《無綫娛樂新聞台》截圖）

群星前來祝賀。（小紅書）

陣容強勁。（小紅書）

榮升外父的許紹雄與一對新人接受無綫娛樂新聞台訪問，被問到嫁女心情？許紹雄表示：「心情當然開心。（嫁女前一晚有否感不捨得攬住枕頭喊？）我一早就瞓咗了，哈哈。」許惠菁笑指睡得最多應該是爸爸，大家都忙到只睡得3、4個小時，但爸爸就最遲起床，最早睡，沒有不捨得，「咁而家女結婚多咗個仔，所以佢ok嘅。」許紹雄續言：「而家有人照顧佢（女兒）喎，幾開心呀！」

許紹雄愛女許惠菁日前出嫁，與新加坡銀行業才俊Shane拉埋天窗。（《無綫娛樂新聞台》截圖）

So Sweet！（《無綫娛樂新聞台》截圖）

郎才女貌。（小紅書）

正式成為夫妻。（小紅書）

至於想不想快點抱孫？許紹雄表示「女大女世界」，尊重女兒和女婿的決定。許惠菁則直言生B一事順其自然，目前與老公都想專注事業先，所以不會那麼快，享受一下二人世界先。

許紹雄與一對新人受訪時大放笑彈。（《無綫娛樂新聞台》截圖）

心情靚爆。（《無綫娛樂新聞台》截圖）

突然唱歌，嚇得女兒和女婿在傻笑。（《無綫娛樂新聞台》截圖）

再問許紹雄有何祝福給一對新人，他突然唱了一句：「可以笑的話不會哭。」嚇得女兒和女婿在傻笑。之後再認真說：「祝佢哋永結同心，大家互相遷就，夠㗎啦！（有何夫妻之道傳授？）佢哋知㗎啦，問題做唔做到就要靠佢哋。都唔使教㗎了，大家你尊重我，我尊重你囉。」當被問到平時有否以身作則時？許紹雄幽默說：「有㗎！我成日俾人蝦㗎，講笑啫。」許惠菁笑言媽咪有在看著著。Shane則冧爆說老婆最大，被對方欺負都OK。

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