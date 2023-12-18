曾志偉、鄧麗欣、姜濤同框坐地鐵？　網民熱烈討論：點解會一齊

曾志偉、鄧麗欣、姜濤一齊搭地鐵會有咩講？日前網上流傳了一張地鐵內的照片，第一眼看上去，更有錯覺以為是他們齊齊坐地鐵，帖文更引起不少討論。



又真係幾似嘅。（網上圖片）

從背景的地鐵路線圖來看，照片應該是近年所拍的。照片中三人的神態都各有不同，髮型與臉龐與曾志偉都有幾分相似的男人握着扶手柱，而站在他正面的則是身形似是鄧麗欣的女人，兩人服裝打扮都頗為...潮流。

香港代表亦會於今集大展身手，因為今集中有不少來自香港的代表，故召集人曾志偉亦玩開了。(《亞洲超星團》截圖)

鄧麗欣新作《白晝如焚》於「福岡旭日國際電影節」獲頒「特別功績賞」，今日返港公布喜訊分享得獎喜悅。（葉志明 攝）

在兩人的身後，則有一位染了一頭亮金色頭髮，專注於手機上的年輕男人，身穿西裝的他自不然令人聯想到是姜濤。不過有部分網民亦持相反意見，有人表示相中的女人較似陳瀅，又有網民直言「曾志偉冇咁高」。有網民也表示相似度很高，留言說：「冇戴眼鏡睇真係似嘅。」也有人表示「好難得三個都咁似。」

疑似姜濤搭地鐵。（網上圖片）

20位明星搭地鐵獲讚夠貼地 郭富城擁無數名車喬裝迫地鐵凑熱鬧？

身為公眾人物，好多明星藝人為求方便，出入都會以的士或者私家車代步，但其實不少藝人亦會選擇乘搭公共交通工具出行，無論是影帝級人馬周潤發、還是樂壇天后陳慧琳、視后胡定欣等等，都一樣享受搭地鐵的過程，不過當中有一位藝人就在搭地鐵時遇到不愉快事件，掀起熱議！

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