MIRROR巡迴演唱會隨時變家長會　 姜濤任林海峰嘉賓曾擔心被玩

MIRROR今午出席記者會。（胡凱欣攝）

MIRROR今日（18日）正式公佈世巡詳情，9個地點包括澳門、新加坡、吉隆坡、倫敦、曼徹斯特、洛杉磯、三藩市、紐約以及多倫多。12子接受訪問時，AK表示大家都有中學去旅行嘅興奮心情，但最關心都係可否stay behind，如果條件許可的話，亦想帶埋屋企人，順道開家長會。而提到香港演唱會，Lokman表示排練如火如荼，雖然大家都有做gym，但並非為騷肌。「可能會有小背心式低胸裝，做Gym係強身健體，唔一定要騷肌，無理由我哋全個騷都喺台上gym。」 提到李啟言（阿Mo）近日可外出聖誕聚餐，Lokman表示戥對方感到高興及鼓舞，但會否安排對方觀賞演唱會，AK謂要由公司安排及看對方意願。

姜濤獲林海峰讚表現佳，他謙虛表示：「佢都唱得好好。」（胡凱欣攝）

Anson Lo昨日通宵拍MV，今日喺Story透露頭暈暈，問到他身體狀況如何，他說：「今朝唔係好頂得住，而家好好多，因為尋日跳好多，有虛脫感覺，頭先食少少嘢就好啲。」提到《社內相親》被嫌親熱戲唔夠喉，他表示：「數量同激烈程度都同原版一樣，學導演話齋點到即止 ，要俾啲想像空間大家。」Edan亦表示「唔夠喉好過太多」。

Anson Lo因通宵拍MV跳足全晚，今早身體不適。（胡凱欣攝）

姜濤早前現身林海峰演唱會，他表示因為之前要排演唱會，所以一直無落實，幸而當日拍完MV可趕到現場，但被叫上台一刻都擔心被玩，而講到藉此爭獎，Lokman同AK即時幫口話兩星期後就有結果，又話以後都要去演唱會兼爭做嘉賓。而同樣係被指奪獎呼聲極高嘅Ian，他說：「呢個世界每日都有變數，亦唔係我最主要關注，今年出嘅歌多係最幸運嘅事，本身做音樂都係想多啲自己寫嘅歌俾大家聽到，大家又接受到當中嘅訊息，咁我就覺得完成咗任務。」