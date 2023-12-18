解風大阪｜杜如風為谷收視曬腿「露兩點」　祈求唔好再遇壞男人

由「日本旅遊達人」杜如風（Helen）主持的J2（82台）王牌旅遊節目《解風大阪》，今晚（18日）繼續食到盡、玩到盡，節目一開始，杜如風為了介紹一間桑拿浴室，聲言會「露兩點」谷收視。這間位於心齋橋的桑拿浴室，適合個人或者同朋友一起焗，杜如風未露點前已為觀眾提供福利大曬美腿。至於「兩點」最後點找數，就要密切留意今晚節目。

位於心齋橋的桑拿浴室提供個人及多人的浸浴服務。

聲言會「露兩點」的Helen，先展示長腿找數。

聲言會「露兩點」的Helen，先展示長腿找數。

節目中杜如風到訪位於長堀橋，集貓客棧與貓浴場於一身的店。該店專收容流浪貓，設有 8個床位提供過夜服務，客人可以隔住床頭的玻璃，望住貓貓瞓覺，非常治癒。杜如風本身都是貓狗奴一名，同時是香港「保護遺棄動物協會」代言人。她接受訪問時自爆是被好友陳淑蘭「踢入會」︰「代言咗好多年，宣萱仲早過我加入，佢真係好錫小動物。」

身為貓奴的Helen介紹一間專收養流浪貓的客棧。

身為貓奴的Helen介紹一間專收養流浪貓的客棧。

提到最難忘回憶，是有趟下着傾盆大雨落樓，在小公園聽到微弱貓咪呼救聲，最後在草叢找到一隻手掌般大的小貓，她說︰「貓貓嗰時凍到震，惟有放佢喺心口用體溫幫佢保暖。」杜如風透露慶幸小貓今日已長大成肥貓，她又忠告有心養寵物的人，決定前要三思︰「養寵物係一生一世，人可以有好多朋友，一隻寵物眼中只有你一個主人，係好情深同專一。」

客棧提供8個床位，客人可以透過床頭玻璃望住貓貓入睡。

Helen形容自家小狗丁丁，有梁朝偉的眼神。

明晚（19日），杜如風轉戰名古屋繼續食玩買，首站來到常滑市招財貓故鄉，因為出產最多招財貓而得名。一睹巨型招財貓頭、行招財貓大道，睇齊39款祈求不同願望的招財貓，有安胎、守護家中寵物、結緣及消除厄運，杜如風即場作福，就是「唔好再畀我遇到壞男人」。

常滑市被稱為招財貓故鄉。

常滑市被稱為招財貓故鄉。

Helen在消除厄運招財貓前，祈求「唔好再畀我遇到壞男人」。