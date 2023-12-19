29歲內地頂流港星減脂餐曝光　姜濤躺著也中槍

現年29歲的韓國男團GOT香港成員王嘉爾（Jackson），自出道以來人氣有增無減，不但在內地爆紅，連在歐美地區都有頗高人氣，俊朗的外表加上討好的性格，成為不少女仔心目中的男神，單單Instagram已坐擁3300多萬Flowers。

王嘉爾長期保持最佳狀態。（IG@jacksonwang852g7）

對身形管理非常嚴格。（IG@jacksonwang852g7）

近日，有網民在社交平台分享了王嘉爾的日常健康餐，相中見只有4隻雞蛋和一些沙律菜，真係隔住個mon都感受到那種「淡而無味」的感覺。網民大讚王嘉爾自律，而作為香港頂流、男團MIRROR「人氣王」姜濤則躺着也中槍，被網民揶揄說：「香港的姜濤吃的應該比粉絲好」、「他的伙食肯定強，沒幾個偶像能像他那樣」、「姜濤的粉絲都是吃他的才華，哪吃他的顏值了」、「香港姜濤真的是頂流嗎」等等。

有網民分享王嘉爾日常減脂餐。（小紅書）

人氣強勁。（IG@jacksonwang852g7）

姜濤躺著也中槍。（葉志明攝）

姜濤有時間都會落街跑步減肥。(網上圖片)

其實為保持最佳身型，王嘉爾早前也曾於Instagram 開直播分享過他一日只可以食一餐，當時他正準備飛去紐約，他表示：「我真係好肚餓，但係我唔可以食嘢，我知道咁樣唔好，但係我要維持身材，一日只可以食一餐。」不過王嘉爾就擔心粉絲會模仿他的行為，於是強調：「我唔建議你哋咁樣做。」要成為最強頂流，果然不容易。

網民留言揶揄姜濤。（小紅書）

引起網民熱議。（小紅書）

引起網民熱議。（小紅書）

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