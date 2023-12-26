2023回顧｜數6位TVB上位最快小生　有位未夠30歲大合照已企第一排

一年過去，又來到年度回顧，今年TVB上位小花有不少，而小生也不輸蝕，以下為大家盤點6位TVB上位最快小生，其中兩位在今年台慶大合照愈企愈前已可見端倪。

1. 周嘉洛

周嘉洛。（梁碧玲攝）

周嘉洛終於企到第一排啦。（資料圖片）

周嘉浩年年地位都大躍進，去年大合照企去年第二行中間，今年周嘉洛已成功擠身第一行小生花旦的位置，與劉穎鏇一同企在第一行右手邊順序第7位。今年在台慶劇《羅密歐與祝英台》做男二，戲分頗多；明年重頭劇《痞子無間道》也敲定擔正做男一。

2. 吳偉豪

吳偉豪。（陳順禎攝）

吳偉豪去年《萬千星輝頒獎典禮2022》已獲得「飛躍進步男藝員」獎，今年被捧為「陳豪接班人」，更獲樂小姐點名讚力捧；台慶大合照更由側面變中間。

3. 朱敏瀚

入行多年的朱敏瀚，近年受公司力捧，如今終於做男一。（ig圖片）

朱敏瀚入行13年，近年終於憑《反黑路人甲》、《機場特警》及《C9特工》等劇集奪得「飛躍進步男藝員」獎，之後再奪《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角」，今年終在《虛擬情人》擔任男一。

4. 張振朗

張振朗。（陳順禎攝）

張振朗向來被視為下一個視帝，今年敲定在兩套劇《靈戲逼人》及《奪命提示》擔正做男一，還有兩個綜藝節目《歐洲鐵騎遊》、《約埋班 Friend 去旅行》揸手。

5. 丁子朗

丁子朗。（葉志明 攝）

丁子朗近年拍劇機會不斷，今年在TVB有份參與打造的重頭綜藝節目《亞洲超星團》成為備受力捧的練習生，密密亮相熒幕。

6. 阮浩棕

阮浩棕出身自演藝世家是香港已故女演員梁舜燕的孫兒。（FB@阮浩棕）

阮浩棕嫲嫲為已故資深藝人梁舜燕，今年拍劇機會愈來愈多，今年連續有三套劇集出街，包括《靈戲逼人》、《隱門》及《隱形戰隊》，獲睇好攞「飛躍進步男藝員」。