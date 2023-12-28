專訪｜趙希洛離巢無綫為找回演戲初心：唔想去到滑牙先講我唔得

有「無綫御用癲婆」之稱的趙希洛有學歷有家底，大學畢業後大可找份高薪厚職，但她卻選擇投身演藝圈，外人可能會覺得她明星夢，但她不但無用「星二代」身份靠關係走捷徑，反而不斷默默耕耘用作品說話，終於在2019年台慶頒獎禮上奪得《最佳女配角》，正當捱出頭有望上位之際，趙希洛今年9月時突然宣佈離巢，令不少觀眾大跌眼鏡。她在接受《香港01》專訪時，大談決心離開娘家的原因，認為現在是Perfect Time，希望找回演戲的興趣和初心：「唔想去到『滑牙』先同大家講我唔得。」

場地：中環迷你酒店

趙希洛離開效力了15年的無綫。（梁碧玲 攝）

放假尋回演戲初心 唔想做到滑啞先話唔得

趙希洛坦言當初決定離巢，是希望能放一個長期讓自己休息一下。過去3年疫情，她自覺幸運，接到不同的劇集，一直有得開工，但同時這3年，她沒有好好放過一個假，最誇張更試過同時疊住拍攝三套劇，「作為演員，有監製搵妳係幸福和開心嘅，但當三年都困住喺香港，就算期間有去上唔同嘅訓練課程，我都覺得需要唞一唞，去放一個長少少嘅假期，搵返對演戲個初心和樂趣，因為如果我無樂趣，就等於只係交了一個功課，質素唔會好。我希望有一個好嘅performance畀到觀眾，我唔想『滑牙』，唔想去到『滑牙』先同大家講我唔得、我要放一個好長嘅Break。」

所以離巢後的第一件事，趙希洛並不是心急著找新工作或新公司，而是給自己放了一個長假期，先後去了英國、法國及美加體驗，期間她在美國參觀了Warner brothers和Paramount studios兩間電影公司，認識當地戲劇文化後，令她大開眼界。

趙希洛離開無綫後，並不心急著找新工作或新公司，而是給自己放了一個長假期，先後去了英國、法國及美加體驗。（IG@ccandice.c）

參觀了Warner brothers的錄影廠，令她大開眼界。（IG@ccandice.c）

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跟黃秋生學戲有所領悟

回港後，趙希洛報讀了黃秋生一個演藝課程，當中讓她有所領悟，「老師講咗一樣嘢，就係有好多嘢可能困住咗自己，呢個時候我突然『叮』一聲，好明白佢嘅意思，因為我有時成長喺一個好舒服、好安穩嘅地方，慢慢變到自己好多嘢好放唔低，例如形象包袱、和創作方面嘅諗法等，於是就一次過放低晒，去搵返自己（對演戲）嘅初心和快樂，和搵返演戲嘅樂趣。」

趙希洛稱跟黃秋生學戲，令她有所領悟。（受訪者提供）

趙希洛坦言有時都會很迷失，她相信要愛一個角色才能投入，但不斷做的時候，就會開始擔心演藝方式會否好類近，「可能大家認識的趙希洛，例如《愛回家之開心速遞》中的『無知May』係好傻嘅；《十八年後的終極告白2.0》裡面係一個好有型嘅太太；《金宵大廈2》佢係一個好似小丑女溝咗一個怪人誕生出嚟嘅角色；之後去到《隱形戰隊》佢係一個臥底嘅Big Boss。雖然每個角色都好清晰，但我覺得自己需要多啲嘢，先可以再做得更好。」

趙希洛希望找回自己對演戲的初心、快樂和樂趣。（梁碧玲 攝）

對無綫只有愛沒有恨 娘家曾出動「銀彈」攻勢挽留她

要跳出效力了15年的舒適圈，趙希洛坦言需要好大勇氣。回想這些年，她對無綫只有愛，沒有恨，因沒有無綫就沒有她：「佢對我嚟講係非常好嘅平台，我從當時一個唔識睇中文、連一串廣東話都講唔到、又唔識表達嘅女仔，喺香港沒有朋友，攞住兩個篋就返嚟開始慢慢build up，仲要係沒有演戲底子，只有校內音樂舞台劇嘅演出經驗，試問有邊間公司可這樣容納妳呢？之後仲可以由一個企後面嘅小妹妹，到能企喺頒獎禮台上去多謝曾經給機會我嘅人，去令我實現到自己嘅夢想，我覺得要感恩。」

趙希洛透露公司曾出動「銀彈」攻勢挽留她，價錢是開心的，但她仍堅持自己選擇，「當刻我唔知道我幾時ready好去再接任何工作，我好想去報讀一個很長嘅課程，咁啱合約又完，係Perfect Timing去自我增值，後來就遇上黃秋生開班了，佢教得好好。」

趙希洛曾憑《金宵大廈》角色獲得「最佳女配角」殊榮，她都無綫充滿感激之情。（IG@ccandice.c）

《金宵大廈》中「何太」一角成為趙希洛的代表作。（IG@ccandice.c）

不覺遭無綫冷待 難忘獲劉江當面稱讚

不少網民替趙希洛不值，覺得她奪得「最佳女配角」後，戲份反而愈來愈少。但她不認同，覺得在《隱形戰隊》只是角色設定而已，她很喜歡，「有時唔係睇妳戲份多與少，而係睇個impact。」而趙希洛對舊公司也心存感恩，不覺得遭冷待，「其實我已好好，我有獎啦、有認同啦、我有機會啦，我喺疫情期間，仲好幸福地不段咁拍劇。」

趙希洛和陳展鵬在《隱形戰隊》中有「最強反派CP」之稱，趙希洛又大讚陳展鵬是好拍檔，樂意向她拍劇心得。（IG@ccandice.c）

對於在《隱形戰隊》中被指戲份少，趙希洛覺得只是角色設定，最緊要是看impact。(《隱形戰隊》截圖)

趙希洛亦開心在公司認識到一班好朋友，例如黃智雯、林夏薇、黃德斌、林淑敏、郭少芸及徐榮等等，大家在演藝路上互相支持和分享，亦以及遇到不少好前輩，這都是無價的，「例如司棋姐（李司棋）和毛姐（毛舜筠）啦，我哋喺《天天天晴》合作過，佢哋都係非常非常好嘅前輩，兩個都好肯幫助後輩。之後還認識到雪妮姐、羅蘭姐，尤其是劉老師（劉江），我記得我攞獎嗰晚，劉老師親自過嚟：『我都話係妳㗎啦！』我個心當刻係被融化咗，好窩心，我至今仍記得呢一幕。」

趙希洛和黃智雯感情要好。（IG@ccandice.c）

趙希洛稱入行多年遇到好多好前輩，與毛姐（毛舜筠）更因合作《天天天晴》而成為好朋友，並大讚對方是好前輩。（IG@moje115）

趙希洛難忘得獎當晚獲劉江當面稱讚，令她受寵若驚。（IG@ccandice.c）

曾一年無工開 萌生準行念頭

眨下眼就15年，趙希洛笑指比她想像中過得快，中間當然也有過氣餒的時候，她說：「就係攞『最佳女配角』前嗰一年，我本身接咗1套劇，但種種原因幾次延期，足足一年真空期，於是就有時間去法國上堂學戲了，當時真的有想過是否要轉行呢？亦趁呢段時間去考咗個瑜伽牌先。」而慶幸是，趙希洛跟黄智雯去法國學戲回來便有劇開了，更在之後頒獎禮上奪得「最佳女配角」殊榮，「上天和公司都好錫我，畀咗一個非常好嘅禮物同肯定畀我，就好似打咗支強心針一樣，話畀自己聽可以做得更好。」

趙希洛坦言效力無綫15間有氣餒過的時候。（梁碧玲 攝）

家人曾反對入行 「星二代」身分大壓力

本身有學歷、有家底的她，大可找份高薪厚職，過著優哉游哉的生活，但趙希洛卻選擇堅持在演藝事業上打拼，原來這跟家人反對她入行有關，激發她要更加努力，「我16、17歲嘅時候，我偶然考一個試要扮《The Crucible》其中一個角色，仲要係我自己改編嘅，最後成績非常之高，老師就推薦我考澳洲演藝學院，但我當時唔夠18歲，要家人簽名，咁我填晒表格，有埋推薦書了，就好開心返屋企同屋企人講，點知佢哋唔肯簽，話：『妳讀好啲書先啦，讀完書再諗做咩啦！』嗰時對我打擊好大，真係喊咗出嚟，但就同自己講，佢而家唔畀，我有一日都要做，所以我讀完書就決定返嚟香港，我要成為一位演員。」

趙希洛媽咪是前TVB藝人梁小玲。（IG@ccandice.c）

趙希洛的媽咪正是前TVB藝人梁小玲，問到初入時挾著「星二代」身份會否感到困擾？她直言：「我以前覺得呢個字壓力好大，因為我做每一樣嘢，外界對我嘅要求和批評都更嚴，人哋有機會同妳媽咪講：『妳個女唔適合做呢行。』其實呢句說話我聽過無數次，由我未入行想入行開始，個個已經同我講『妳唔適合做呢行。』我都聽到慣咗了，後來只能扮聽唔到。」雖然經歷無數次『妳唔適合做呢行。』但趙希洛用努力說話，由最基本學寫中文字開始，一步一步向大家證明她的進步。

享受自由身狀態 望作多方面嘗試

回復自由身的趙希洛，不心急簽公司，她發覺自己原來是需要一些空間，暫時這個狀態都幾舒適，最緊要有得選擇，認為適合自己才去做。樂觀的趙希洛，不認為外闖競爭對手會多了，反覺得可演出的平台和可合作的單位更多，而她亦好有興趣經營社交平台，正努力學習中：「好似試當真和小薯茄，他們全部都係自己諗、自己度、自己寫，我覺得好犀利啊！」至於沒有了無綫這座「大靠山」，可曾擔心會「無嘢撈」？趙希洛抱正面態度面對，希望這段時間裝備好自己，未來除了在電視上，電影和舞台劇都可以發展一下，甚至乎唱歌都可嘗試，因她本身喜歡音樂舞台劇，所以很喜歡唱歌。

趙希洛希望未來作多方面嘗試，尤其電影是她很想嘗試的領域。（梁碧玲 攝）

趙希洛又談到電影是她未來很想嘗試的領域，在放假期間，她欣賞了《毒舌大狀》、《正義迴廊》和《闔家辣》，「多謝戚其義好耐之前畀咗我一個錦囊，佢覺得我當時好鬼妹，同香港嘅距離好遠，但做一個演員要乜都知、乜都睇、乜都學、乜都試、乜都了解，需要時隨時可以用到。」問到在大螢幕上可接受的性感尺度？趙希洛笑言：「TVB嗰啲性感，就係我性感（底線）嚟㗎了。（若劇本好呢？）搵替身啦，我驚人哋要洗眼。」

趙希洛笑指在TVB那些性感，就是她的性感底線了。（梁碧玲 攝）

問到可想好似施嬅向海外發展？趙希洛直言當然想，始終英文她會流利少少，表達方式方面會好一些，如果有機會遇到外語劇或電影，她都會想去嘗試，就算返內地國語也難不到她，總之哪裡有機會就去哪裡。（IG@ccandice.c）

與男友感情穩定 隨時閃婚

感情方面，趙希洛有位拍拖多年的圈外男友，二人感情穩定，男友也支持她離巢外闖的決定，好開心見到她夠膽跳出自己嘅舒適圈。二人結婚計劃可會受影響？趙希洛直言：「我而家係好open去諗呢樣嘢嘅，因為我自從離開公司後，成個人真係放鬆咗，以前不停工作，係無時間諗呢樣嘢，但我而家有時間去諗，結婚又唔代表唔做嘢嘅。（閃婚都唔奇？）絕對可能係，我係嗰種鍾意即興嘅人。」

趙希洛直言現在有時間去想結婚這件事。（梁碧玲 攝）

趙希洛透露男友職業是從商，需要四圍飛，因此二人常分隔異地，她之前拍劇為投入角色，加上忙於拍攝連睡覺時間都沒有，當時大家真的靠一個電話、一個訊息和一個信字，「其實係一個team work，大家都好信任對方，我哋而家只係互想去追求自己想要嘅嘢，喺事業上有一番成績，ready嘅時候就可以安定啲。」