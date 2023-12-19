黎明慈善天王為籌錢玩命　曾因善舉攞到聯合國特使級護照全球通行

黎明是圈中出名的「慈善天王」，眾所周知他是公益金的名譽副會長，而他早年參與善舉的短片，最近在小紅書等瘋傳，不少內地網民都為他做過的善舉感驚訝，直言：「以往只喜歡他的顏值實在太膚淺了！」黎明除了為籌款節目的項目玩命外，甚至做善事做到入健力士，甚至是全球僅幾位取得「聯合國特使級護照」的人士，穿梭聯合國成員國皆免簽證！

黎明為慈善絕對不遺餘力。（節目截圖）

黎明很早期已經常常參與公益活動，他98年攞傑青時，公開說：「多謝老竇！」原來他是為了病父行善，指多年前父親患上末期腸癌要做手術，而他就向上天許下諾言，若父親病好，他就會努力工作、多做善事回饋社會，最終黎爸爸果然沒事，因此他亦不斷行善。

黎明戰戰兢兢叫賭王何鴻燊捐錢。（節目截圖）

近日內地社交平台翻Hit黎明90年代參與《歡樂滿東華》等慈善節目的片段，以其天王地位，其實唱首歌已經可以輕鬆號召人捐錢；不過他卻選擇做出「鋼筋纏頸」等高難度動作，甚至即時應邀用喉嚨拗彎鋼筋的動作，睇見都牙煙！

黎明用鋼筋勒頸。（節目截圖）

黎明用喉嚨拗彎鋼筋，相當恐怖！（節目截圖）

此外，黎明於1994年成為首位華人「聯合國兒童基金會國際愛心大使」，以及全球首位華人「國際青年特使」，當其時獲得這項榮耀的人全球不過20位！他參與多項大型籌款計劃，中國內地8千多萬名兒童籌款購買小兒麻痺症疫苗！此舉更獲列入「慈善活動受益人數最多」的健力士世界紀錄。而黎明亦是全球首個由聯合國兒童基金會總部頒發領使級護照（聯合國護照）的普通市民，有了這個「通行證」，他享有在聯合國成員國家出入境免簽證的權利，非常把炮！