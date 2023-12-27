2023年度豆瓣評分10大劇集　《新聞女王》被叮出20位以外

《新聞女王》在港熱播，製造出不少話題，佘詩曼、李施嬅、高海寧等，更成為內地網紅的模仿對象，劇集在港爆紅，但在內地聲勢就每況愈下，最新的豆瓣評分只得7.8分，有點虎頭蛇尾，對上還有26齣內地劇集，下文為大家帶來2023年的10大豆瓣高分劇集，很多也是出人意表。

2023年豆瓣評分最高10套劇集

第一位《漫長的季節》9.4分

范偉、秦昊、陳明昊等領銜主演，講述了一座小城「樺林」中多個人物由於一場碎屍案，而跨越近20年的故事。

《漫長的季節》

《三體》8.7分

改編自科幻小說家劉慈欣的同名著作，講述科學家汪淼與刑警史強共同揭開「三體」世界的故事。

《三體》

《去有風的地方》8.7分

劉亦菲、李現主演，講述在北京工作的許紅豆為療傷來到雲南，遇見為振興家鄉回到雲苗村的謝之遙，和雲苗村村民、因各種原因來到雲苗村的人們的故事。

《去有風的地方》

《我有一個朋友》8.6分

古裝武俠喜劇，謝興陽、蘇夢迪、王翰聞、潘玥同主演，講述武術宗師夢參息為了追查好友被殺害的真相，來到暗藏多股江湖勢力的木雲城，在無名百貨發生的一系列啼笑皆非的江湖故事。

《我有一個朋友》

《古相思曲》8.6分

張雅欽、郭迦南領銜主演，講述沈不言在湖邊的許願樹下，於擺攤老人的攤位上，取得一塊與他夢中一樣碎成五塊的玉佩碎帶片。沈意外將鼻血滴到玉佩之上，於是穿越至南晟。

《古相思曲》

《破事精英2》8.6分

《破事精英2》由韋正執導，李佳航、張一鐸、成果、劉中秋、屠畫、李汶凡、孫藝文主演的情境喜劇。

《破事精英2》

《蓮花樓》8.5分

改編自藤萍的武俠小說《吉祥紋蓮花樓》，講述李相夷（成毅 飾）與金鴛盟盟主笛飛聲（肖順堯 飾）約戰東海後卻雙雙下落不明。10年後李相夷化名遊醫李蓮花，遇到熱血公子方多病（曾舜晞 飾），因緣巧合下，與李蓮花、笛飛聲，3人連手屢破江湖奇案。

《蓮花樓》

《繁城之下》8.5分

《繁城之下》由白宇帆、寧理、向涵之、劉怡潼領銜主演，講述明朝萬曆三十七年，江南蠹縣接連發生凶案，小捕快曲三更攜手典史宋辰、同伴高士聰、冷桂兒、鳳可追等人深入調查，意外揭開塵封二十年懸案。

《繁城之下》

《狂飆》8.5分

《狂飆》由張譯、張頌文、李一桐，講述臨江省京海市開展掃黑除惡常態化的鬥爭，擊破大量黑社會案件。

《狂飆》

《曾少年之小時候》8.5分

張籽沐、張開泰、郭子凡主演的都市校園愛情劇。該劇根據作家九夜茴同名小說《曾少年》改編，講述了在北京胡同裡一個普通的四合院，三組平凡家庭的溫暖日常，以及三位少年的青春成長路。