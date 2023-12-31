專訪 | 鄧美欣曾3個月冇工開　問朋友借錢交租：有時出糧得一兩千

一向以長腿、甜美見稱的鄧美欣（Venus），於2018年參選港姐，雖沒有任何名次，但相比起同屆港姐，機會不斷。由主持去到入劇組，可謂比其他女藝員接觸到更多範疇。Venus 一入行就擔任《娛樂新聞台》外景主持，之後投身劇集當中，包括《星空下的仁醫》、《逆天奇案2》、《法證先鋒V》等熱門劇集，而台慶劇《新聞女王》更令她再次引起網民關注。

Venus因台慶劇《新聞女王》再次引起網民關注。

為追夢想延遲讀碩士而入行

Venus透露一直以來，母親都很想她繼續升學完成碩士課程，但因自己個性任性，先選擇外出打工幾年後再打算完成學業：「但做咗半年工作後就因家姐嘅推動就誤打誤撞入咗呢行。入行並唔係家人想要嘅結果，但無論自己嘅性格或自信都因為咁而改變咗好多。」Venus 續指：「以前嘅自己較為內向，對住一大班人講嘢都會面紅同埋口窒窒，而呢行訓練到對自己有自信，行出嚟都可以淡淡定定，呢啲嘅改變家人朋友都看在眼內。」

對於何時會讀返碩士課程，完成媽咪心願，Venus 笑指人生還漫長，任何事都可能會發生，例如結婚，又或者婚後生完小朋友後都未定，不過最緊要專注當前自己想做的事情上，好好去享受、好好去握。

Venus愛心爆棚，領養毛孩「天霸」。

靠補習去減輕經濟負擔

提及做演員收入不穩，不少藝人都要打幾份工去減輕經濟壓力，Venus就表示: 「頭幾年人工少，要靠自己嘅積蓄。最深刻嘅係第一次搬出去住，需要一次性繳付8個月租金，扣除緊急資金儲備後，計條數並唔夠，又唔敢開口問家人借，最後都係問咗朋友借錢 ，朋友二話不說即刻過數畀我，雖然金額唔多，但好記得一收線嗰一刻，啲眼淚不停係咁流，嗰刻嘅心情好心酸，會反問自己，我應唔應該放棄。明白呢一行出糧波動較大，有時出糧得一、兩千，有時就係打工仔幾個月糧，所以一出糧嘅時候都唔可以亂咁花費，要好好分配資金。」

Venus要靠補習去減輕經濟負擔。

Venus本身一直有分配資金的習慣，再加上大學畢業後到入行，一直有幫小朋友補習，加上自己死慳死抵，總算可以照顧到自己。而Venus作為藝人，要她放下身段為他人補習，她表示絕不會感到尷尬，還笑言：「試過遇上其中一個補習case，以為自己隱藏得好好，點知去到最後一堂，家長小朋友要求拍照留念，才懵懵地知道他們第一堂已認出自己，後知後覺。」

等工開日子一度懷疑自己

演員經常會遇上要「等工開」的日子，Venus亦不例外，試過最長三個月無工開的日子，令她十分煎熬，曾一度懷疑自己的價值，迷失了方向。但慶幸得到身邊的朋友開解鼓勵支持，讓自己重拾信心，再踏上征途：「遇上冇工開，或有唔開心既時候，必定會打電話畀朋友傾訴，我一講完所有不滿、不開心嘅事，好快就會放低，再以正面嘅姿態重新出發。」

作為演員等通告是十常八九的事，對Venus來說她會主動爭取，問幕後有沒適合自己的角色。在等待的過程中，Venus往往都會好好裝備自己，報讀網上學習課程、創業等，不會浪費寶貴時間。

Venus感激家人的支持。

感恩爸爸做追夢路上強力的後盾

在演藝路上，必定遇到好多挫敗，往往在這個時候就是考驗演員的意志力，而得到身邊人的支持亦同樣重要。Venus就表示十分感激家人體諒：「好感恩，身邊有一直支持我嘅朋友和家人。雖然媽咪一直反對我留喺呢行，但多謝爸爸畀我勇氣我去做自己鍾意嘅嘢。記得入行幾年後，爸爸先同我講：『呢行係大染缸，我一開始心裏面係反對你入行、都擔心過，但就算我反對你，你都會憑着自己嘅衝勁照入，不如就等你自己試吓去感受係咪真係適合自己先。』聽完呢句我好大感觸，原本爸爸當初嘅豁達，只係掩藏背後嘅擔心。但爸爸你放心，我還是當初的我。」

給自己的寄語「永遠把自己的感受放在第一位」

無論每個行業都會有比較，即使自己沒有競爭的心，但別人總會將自己與不同女藝人作比較或有是非之題，心情難免會有所影響。Venus表示遇上這些問題，第一反應一定會好嬲、不開心，下一步就會打畀朋友呻，以傾訴形式令到自己毫不在意：「就算冇做啲咩，人哋都會作故仔話你，每個行業都必定有呢種人，以事非、比較別人作話題，如果你太再意你便輸了。每個人都是獨一無二的個體，如果連你自己都唔重視你自己，睇唔上自己，點會又有人會在意你呢？所以我向朋友呻完就會放下，提醒自己唔好去比較，冇人係十全十美，咁所以我會把自己嘅感受放在第一位。」

Venus 最後多謝家人給予的任性，並表示自己的成就，便是仍然保持自己的熱誠、享受當下過程。

Venus食過不少苦頭。