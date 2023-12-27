2023回顧｜20位離巢無綫藝人視帝都要走　黃智雯努力多年失落視后

2023年有不少無綫藝人先後離巢往外闖，尋找新的工作機遇，迎接新挑戰，當中除了有效力多年的資深演員，也不乏視帝、當家花旦、力捧小花和卸任港姐。其中包括效力無綫44年的老臣子秦煌、30年的蔣志光與吳家樂，以及兩屆視帝王浩信，合共20位藝人離巢。以下就為大家盤點今年離巢無綫的藝人：

趙希洛（Candice）

年齡：40歲

效力時間：16年

趙希洛憑《金宵大廈》角色獲得「最佳女配角」殊榮。（IG@ccandice.c）

有無綫「御用癲婆」之稱的趙希洛，日前正式告別效力了16年的公司，其藝人資料已全部從無綫的官網下架。現年40歲的趙希洛參選《2007香港小姐競選》，成功入圍最後5強，並於2008年入讀第22期無綫電視藝員訓練班，成為無綫電視合約藝員。2019年憑劇集《金宵大廈》的單元《嬰》中飾演因兒子早夭而憶子成狂的「王敏儀（何太）」獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最佳女配角」。其母親是前藝員梁小玲。

「無綫御用癲婆」趙希洛憑飾演《金宵大廈》當中憶子成狂的何太，勇奪「最佳女配角」（《金宵大廈》劇照）

趙希洛撰文告別效力了16年的TVB。（IG@ccandice.c）

許子萱 （Cecca）

年齡：26歲

效力時間：1年

許子萱 《2022 香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐（視覺中國）

許子萱是《2022 香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐，參選前曾推出自傳，本身也是一名學霸，畢業於美國密歇根大學安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，畢業後曾任職華爾街投行分析師，她在港姐首晤傳媒記者會上，已透露同時獲牛津劍橋取錄讀MBA，她當時表示正考慮修讀二者其一，若當選香港小姐，將擱置其讀書進修計劃，並竭盡所能履行香港小姐的職責。近日，終於屢行完一年港姐職責的許子萱，透過社交平台宣布自己正式「卸任」，並決定重新起航，遠赴英國牛津大學深造。

許子萱日前正式宣布正式「卸任」 赴牛津深造（許子萱小紅書截圖）

陳欣茵（欣茵）

年齡：27歲

效力時間：5年

陳欣茵樣子甜美（IG@yanyaascyy）

無綫小花陳欣茵於2018年以KOL身份加入《#後生仔傾吓計》為人熟悉，隨後獲安排空降《學是學非》擔任「實習生」，更獲時任高層無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊罕有公開在社交平台留言大讚表現。至2021年，陳欣茵正式簽約成為無綫電視經理人合約藝人，之後的演出機會愈來愈多，除有份演出劇集《痞子殿下》外，也是「J2ers」，並跟郭偉亮、方力申和胡美貽一同主持節目《鋪鋪Poker》。陳欣茵亦從不吝嗇身材，不時在社交平台大騷火辣身材派福利。

身材火辣（IG@yanyaascyy）

黃祥興（前名黃長興、黃致豪）

年齡：44歲

效力時間：18年

黃祥興上月宣布離巢，結束18年與無綫的賓主關係（IG@stefanwch）

44歲的黃祥興上月宣布離巢，結束18年與無綫的賓主關係，從道別文中，可見他遺憾未曾上過台拿獎。在法國長大的黃祥興於2005年以玩票性質參加《香港先生選舉》，雖獲頒「最突出表現組別大獎」，卻被所屬「健力組」的鄭健樂擊敗，其後獲無綫電視主動邀請簽約，跟一線花旦郭羨妮合演劇集《滙通天下》，覺得很有新鮮感，遂答應成為旗下基本藝人合約藝員。他因其「半唐番」外型，甫出道至今得到不少戲劇演出機會，未播出《痞子無間道》將成為他的告別作。

一家人So Sweet（IG/@stefanwch）

伍樂怡（Kelly）

年齡：30歲

效力時間：6年

伍樂怡絕對是一個大美女（IG/@ngkelly_）

30歲的Kelly家境富裕，且樣靚身材正。她於2017年參選港姐時被視為大熱門，惟最後大熱倒灶三甲不入，但被網民封作「民選港姐」。隨後加入無綫並備受力捧上位，多套重頭劇均有份參與。不過，Kelly突然於今年5月在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，並表示未來將擺更多時間在自家生意上，令不少觀眾大感意外和可惜。

同樣熱愛運動（IG/@ngkelly_）

不少觀眾對她離巢大感意外和可惜（IG@ngkelly_）

被網民封為「仙氣女神」的伍樂怡，飾演小龍女份外有說服力（IG@ngkelly_）

王子涵（DaDa）

年齡：33歲

效力時間：8年

王子涵亦有主持《姊妹淘》（IG@dadadawongx）

現年33的王子涵是王晶愛女，2007年參與父親監製的電影《七擒七縱七色狼》入行，惟發展一般之後轉戰電視圈，2015年王子涵簽約無綫成為旗下藝人，其後曾先後參與《火線下的江湖大佬》、《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《愛·回家之開心速遞》及《鐵拳英雄》等劇集，亦有主持《姊妹淘》等綜藝節目，可惜星途依然平平。王子涵於八月宣布離巢，結束與無綫的8年賓主關係。她現時還有一套《狀王之王》未播。

同陽光玩遊戲（IG@dadadawongx）

譚偉權

年齡：54歲

效力時間：前後16年

譚偉權其實Keep得幾好（梁碧玲 攝）

人稱Gary哥哥的譚偉權今年宣佈與無綫約滿第二次離巢。他曾是兒童節目《閃電傳真機》的主持，唱過不少深入民心的經典兒歌《白石嶺公園》（別名：《十二隻恐龍》），也曾在不少無綫劇集中演出，目前還有一套《異空感應》未出街，同時他亦不時跳出公仔箱主演大大小小的舞台劇。譚偉權在接受訪問時談到未來目標，希望專注音樂劇，盼更多人認識自己的演出，將來有沒有機會拍劇隨緣。

譚偉權未來目標希望專注音樂劇（資料圖片）

蔣志光

年齡：62歲

效力時間：30年

蔣志光表示想做多點寫作和寫歌（葉志明 攝）

蔣志光於七月宣傳劇集《破毒強人》時，親自承認於去年已約滿無綫，《破》劇成為他在無綫的告別作，他稱離巢是想改變，又預告未來會重投音樂。入行38年的蔣志光，在演藝圈出演無數作品，不過入行初期他是一位創作歌手，《相逢何必曾相識》、《舊朋友》等金曲都是出自他手筆，但可惜多年一直紅歌不紅人，使他氣餒至認為自己「歌唱生涯經已完結」，更一度封口不唱。

蔣志光曾是著名創作歌手，作品包括有《相逢何必曾相識》及《舊朋友》等（資料圖片）

直到1993年起，蔣志光開始於無綫參演不同的劇集，其演技受到認同，由於擅演朝廷謀士或善良小人物，故有「綠葉王」之稱。當中更憑《老表，你好hea！》劇中「高音」一角，同時奪得「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項；及後在《白色強人》劇中一幕他又以一口流利英文再次引起網民關注及熱議，實力無可置疑。

蔣志光演技也無庸置疑（網上截圖）

泰臣（本名：翟凱泰）

年齡：47歲

效力時間：10年

泰臣離巢迎接新挑戰（IG@tysonchak）

演舞台劇出身的泰臣6月初在社交平台宣布離巢。成為無綫藝人之後，他參演過不少劇集演出，雖大多是配角，但出色演技令人留下深刻印象。泰臣於2021年憑住《智能愛人》扮演機械保安，入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角」，並打入最後5強。

泰臣早前幫《超級瑪利歐兄弟大電影》配音，聲演主角Mario（IG@tysonchak）

陳國峰（Penny）

年齡：40歲

效力時間：13年

陳國峰參加《超級巨聲2》入行（網上圖片）

現年40歲的陳國峰於2010年參加《超級巨聲2》入行，但發展平平，今年約滿後決心離巢。他接受《香港01》訪問曾表示選擇離巢的原因有二，一是因為約滿，二是希望往外闖，想看看外面的世界，尋求更多的機遇，和試多些不同東西。他坦言自己已經40歲，不再年輕，在無綫待了13年，是時候離開作一些新嘗試，新挑戰。

陳國峰希望往外闖，尋求更多的機遇（IG@hugepenny）

陳國峰一家四口（IG@hugepenny）

鄺美璇（Maisie）

年齡：27歲

效力時間：1年

鄺美璇參加《2020香港小姐競選》，更晉級五強，並奪得「友誼小姐」（IG@maisiekwong）

鄺美璇於2020年參加該年度的《香港小姐競選》，更晉級五強，並奪得「友誼小姐」。其後成為經理人合約藝員，惟一直未獲准拍攝任何劇集，因此她決心離開無綫。鄺美璇今年初更升呢做人妻，下嫁圈外有米男友。

好幸福呀（IG@maisiekwong）

鄺美璇與同屆佳麗謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍感情非常好（IG@maisiekwong）

秦煌（原名：梁日成）

年齡：75歲

效力時間：44年

秦煌曾飾演過4次劇集版本的周伯通，無論是《射鵰英雄傳》還是《神鵰俠侶》都演過。（網上圖片）

75歲的秦煌今年8月疑正式離巢，跟無綫結束44年的賓主關係。肥胖可愛的秦煌，於1979年加入無綫，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《射雕英雄傳》、《神鵰俠侶》的周伯通，《大運河》的程咬金等都是其代表作。肥胖身形是秦煌的最大標記，亦因為脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，其後他聽取醫生建議，減少攝取澱粉質，3個月內成功減磅，腰圍瘦了7吋，但卻因體力不支跌倒，出入要以拐杖輔助，更被拍得到廣華醫院急症室求醫，身體情況令他減少幕前工作，最後一部作品是《青春不要臉》。

《阿Sir早晨》入面，秦煌最重要的戲份，就是決定找黎明返入學交做代課老師。（截圖）

秦煌近年出現腰骨痛問題（資料圖片）

王祖藍

年齡：43歲

效力時間：前後14年

王祖藍近年常駐內地（IG@wong_cho_lam）

王祖藍於無綫早期主持兒童節目，2010年與阮兆祥、李思捷組成「福祿壽」，以模仿而為人廣知，其主演的電視劇《老表》系列更深受觀眾喜歡。近年王祖藍轉戰內地，亮相多個綜藝節目，發展不錯。於2021年3月他獲任為無綫新設的「首席創意官」，直屬總經理（節目內容營運）曾志偉，主理《好聲好戲》、《日日媽媽聲》及《聲生不息》等節目。

「福祿壽」阮兆祥、王祖藍、李思捷（電視截圖）

22年初有指王祖藍因鍾嘉欣失落視后，所以與高層樂易玲及曾勵珍反目，並遞交辭職信，更指許濤曾出面挽留不果，但數月後王祖藍再以獎老身份回歸並稱只要TVB有需要幫手，他隨時為總經理曾志偉服務。不過在近月的無綫官網男藝人頁面，王祖藍頭像及介紹神秘消失，疑似連基本藝人合約已滿。他日前現身電視城錄影《獎門人中秋感謝祭》時被問及除名一事，他笑言無做藝人好耐，2年前已經退居幕後。說法耐人尋味。而王祖藍另一幕經典的是在台慶上向太太李亞男求婚。

一家四口好幸福。（微博@王祖藍工作室）

朱自賢 ( Ashley )

年齡：37歲

效力時間：10年

朱智賢在旅遊節目《3日2夜》中，奠定性感女神地位。（《3日2夜》截圖）

現年37歲的朱智賢於2013年第二度參選港姐入行，簽約無綫旗下。她於今年9月27日在IG發長文宣布即將離巢無綫，結束10年賓主關係。當時她在帖文中透露：「這個決定也是挺突然的。」表明自己並非早有離開之心，而回復自由身的她，亦已準備開展新工作。據悉朱智賢會與Do姐鄭裕玲當年離巢無綫一樣，率先與HOYTV合作，為該台的寵物節目擔任嘉賓。她已經與TVB約滿，在12月完成新劇《企業強人》拍攝後將正式外闖。

《3日2夜》令大家熟悉朱智賢。（《3日2夜》截圖）

朱智賢曾於2020年4月突然被爆出背住男友謝東閔偷食已婚人夫黎振燁，即時形象插水且被TVB雪藏停工。雖然她之後在男友謝東閔陪伴下開記招哭着認錯道歉，但似乎並未幫到她挽救形象，停工了一段頗長時間才遭解凍復工。

朱智賢在《3日2夜》中不吝嗇好身材而受網民關注。（《3日2夜》截圖）

蔚雨芯 ( Rainky )

年齡：30歲

效力時間：9年

蔚雨芯。（ig@rainkywai）

蔚雨芯（Rainky）於13歲以歌手入行，於2014年簽約無綫旗下，今年30歲的她踏入人生另一階段，離巢TVB謀求新發展。蔚雨芯於10月9日在Instagram宣布離巢的消息，寫道：「這個地方像一間學校，結識了好多個熟悉的聲音和面孔，有人在這裡會奉獻他一生，演活好每一句台詞，而我也在此感受過了。大聲說出到此一遊，該學習的學習到，該玩樂的玩樂過，精彩無比。另外一個旅程開始，Thank you TVB~」

蔚雨芯身材好好。(ig圖片)

盧峻峯（Alvis）

年齡：35歲

效力時間：11年

盧峻峯。(ig圖片)

盧峻峯在24歲時報讀無綫電視第26期藝員訓練班入行，多年來都是擔演一些綠葉角色。他近年在《十二傳說》飾演終極兇手一角獲網友注目，2019年轉部頭合約，今年更有份參演佘詩曼回歸拍攝的台慶劇《新聞女王》。現年35歲的他於今年10月宣布不續約，更於社交網曬出ViuTV信件，惹來倒戈ViuTV的疑雲。

盧峻峯在《十二傳說》飾演終極兇手一角獲網友注目。（TVB截圖）

盧峻峯在10月受訪時表示自己剛與TVB完了合約，並指加入TVB至今已11年，完成一個階段，故不想續約；他又指離巢是因為工作量不足，搵食緊要。不過他就否認離巢後便會開工拍ViuTV劇，只是剛好完成合約便收到搵景信。

盧峻峯離巢是因為工作量不足，搵食緊要。（TVB截圖）

孫慧雪（雪雪）

年齡：41歲

效力時間：18年

原來孫慧雪加入TVB已經18年。（IG：@SNOW711）

孫慧雪於今年7月誕下細仔榮升做第二任媽咪，主力照顧家庭的她於10月31日在社交網上載歷年工作照留言宣布離開TVB：「一做就做咗18年啦！就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！」她還寫道：「讀完書畢業嘅第一份工，就去咗Tvb做演員，一做就做咗18年啦！喺度我學咗好多嘢。由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長，感激每一位用過我、信任過我、幫助過我嘅監製、編審、導演、副導演！仲有化妝師、髮型師同服裝師，一切在心中。」她透露自己其實一直都沒有經理人，都是靠自己接JOB，同TVB只是基本合約，暫時未有新動向。

孫慧雪細仔又名肉肉哥，相當可愛。(IG：@SNOW711)

孫慧雪入行時曾被封為宅男女神，當年一邊讀書一邊做記者，有日孫慧雪被星探發掘去做模特兒，後來投考TVB第20期藝員訓練班，主力在綜藝節目做獎品小姐、《美女廚房》助手「飯」等，孫慧雪一度擔心做綜藝被定型而冇機會演劇，一心想拍劇的她，最後也如願到劇組發展。她完全不介意一開始要演死屍，當時只希望大家睇到她捱得的一面。\

兩子之母孫慧雪亦是豐胸代表。（網上圖片）

吳家樂

年齡：51歲

效力時間：30年

吳家樂是一位出色的演員。

現年51歲的吳家樂效力無綫多年，一直活躍於幕前演出，他於11月21日竟突然在IG宣布離巢，震驚一眾網民。吳家樂留言寫道：「有幸能效力陪伴好多人成長的電視台30年。多謝TVB給予我演出機會，由幕後音響組、搞笑扮嘢、節目主持、拍攝劇集，實在有太多美好回憶了。謝謝多年來合作過的單位。特別要多謝Jazz文偉鴻監製，大膽地給予我有極大發揮嘅角色，每次開劇都給予我演出機會，能夠參與到你咁高水準嘅作品實在獲益良多。還有Andy陳耀全監製和廖晉碩監製。最後要多謝珍姐同全哥。一個段落的完結，便是另外一個段落的開始！」他還分享了一些他昔日的演出片段，回顧以往在tvb的美好時光，不過就並未交代離巢原因。

吳家樂演過不少令人印象深刻的角色。

吳家樂曾於2018年5月突然在Facebook上發出感言：「冇價值，俾人當透明真好冇癮。」但他就沒有說明到底發生了什麼事，令網民揣測他是否拍劇時候被人欺負。那段時間他正遠赴烏魯木齊為《包青天再起風雲》拍外景。未幾他又立即就在Facebook上澄清表示：「多謝大家關心，不是這一兩天發生了什麼事，在烏魯木齊工作得很開心！只是近呢幾年發覺對人和對事的處事方式掌握得不太好，對自己存在了很多問號。。。只是抒發一下心情，打擾大家」證明並不是因為《包青天再起風雲》而起，不過就不知道究竟是因為何事。

吳家樂已正式離巢無綫。

黃智雯（Mandy）

年齡：40歲

效力時間：16年

黃智雯多次與視后寶座擦身而過，不少觀眾都替她不值（梁碧玲攝）

月前盛傳黃智雯心灰意冷決意年底約滿離巢。她6月接受訪問時未有正面回應，只表示與公司仍有合約，想完成舞台劇演出才真正思考之後的路向，又否認無綫用「視后」留她。今年12月1日中午黃智雯終宣布離巢消息。

Mandy宣布離巢。(ig圖片)

黃智雯發文寫道：「呢一刻，難以用三言兩語形容我嘅心情，百感交集……多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天～特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運🙏🏻！ 多謝鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝您地帶比我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和份量😌💕接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I’m ready！💪🏻✨🌟」

黃智雯今年大部分時間專注在舞台劇演出（資料圖片）

黃智雯入行多年演出多個作品，代表作包括《缺宅男女》、《降魔的系列》、《三個女人一個「因」》及《隱門》等， 演技備受肯定，並奪得過「飛躍進步女藝員」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「新加坡最喜愛TVB女主角」等多個獎項，但無奈出名聽話的她，多次與視后寶座擦身而過，不少觀眾都替她不值。

黃智雯演技備受肯定（資料圖片）

王浩信（Vincent）

年齡：40歲

效力時間：17年

王浩信。(微博圖片)

曾兩奪TVB視帝的王浩信於12月5日在深圳出席TVB新劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式，受訪時竟自爆已約滿離巢TVB，已回復自由身，消息令人震驚。王浩信當年以歌手身份出身，加入TVB，轉眼已經17年，近年他多在內地工作，原來他已完約近半年，目前並未簽約其他經理人公司，但與TVB維持住友好關係，會以部頭合約與TVB繼續合作，遇到適合的角色時仍然會回娘家拍劇。

王浩信2021年再奪視帝時，台上公開致謝陳自瑤。（電視截圖）

其實今年4月時，王浩信已成立王浩信創作室有限公司，當時邵氏兄弟執行董事樂易玲就回覆《香港01》指：「浩信有唔同嘅諗法想做一啲自己嘅項目，佢都已簽下香港女劍神余繕妡，咁我哋啲細路哥個個都大，都有好多發展嘅方向。」似乎已暗示王浩信有意離巢往外闖。