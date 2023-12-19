Coffee林芊妤自爆唔係好有性需要：好多人以為我好Wild

Coffee林芊妤經常在網上分享和老公囝囝一家三口的開心生活，Coffee 的兒子已經5歲，她說可能有一個原因令她至今都未能懷上第二胎。在Coffee教瑜伽時，曾有不少生完BB的學生問她怎樣可以收緊私處？究竟瑜伽可不可以幫到她們？

Coffee林芊妤說她和老公都是很悶的人。（Youtube截圖）

Coffee日前到楊詩敏和練美娟主持的網上節目《絲打圍爐》接受訪問，很多人都以為Coffee 一直都在教瑜伽，但其實她現在主力是經營瑜伽服生意。由於生意很忙所以已經沒有教瑜伽，連做運動都少了。以前Coffee一日教9個鐘瑜伽，周末會去行山跑步。但自從做了媽媽後，「因為冇再教瑜伽，我又唔捨得個仔，咪將事業放喺網上。所以做運動起碼少一半。而家維持身形就一星期大約有2至3日會做運動，每次1至2個鐘就足夠，已經可以keep住。」

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練美娟問Coffee以前教瑜伽時，是否有學生跟她講「喜歡操練比較特別的部位，有沒有奇形怪狀的部位？」Coffee說：「通常女生問我，『有冇得可以緊啲』，因為生完仔，順產被個BB撐大咗，有時會漏尿失禁，或者跳兩吓就滲尿。」Coffee還即場教楊詩敏、練美娟兩位主持做那個收緊私處的運動：「其實你而家都做到，即係好似你有高潮，你會收縮一下呀嘛。」她可能怕自己講得太大膽露骨，問兩位主持：「死喇，對唔住，我係咪講太多？即係好似急尿要忍住唔畀佢屙出嚟咁！收緊收緊！」

Coffee說被BB撐大了的私處可用運動收緊。（Youtube截圖）

練美娟再追問Coffee，做瑜伽是否對房事有幫助，可以有更多花式？Coffee卻說她和老公的房事是「次次都一樣」，Coffee說：「我和老公兩個都比較悶，真係唔會有新奇有趣嘅答案，每次答都一樣。好多人以為我好Wild（野性），但我真係唔係，我唔係扮玉女，但係我真係唔係好有性需要，我同老公都唔係好癲嗰啲。」她聽過有朋友分享說兩夫妻做得好密，但Coffee 說她和老公都非常之忙碌，猜測可能因為這樣遲遲未有第二胎，楊詩敏說Coffee身體這麽柔軟，應該是個房事好對象，Coffee就望著鏡頭跟他老公講：「你要好好利用我。」