2023回顧｜六位美女主播先後做人妻 婚紗造型猶如女神眼前一亮
因為新冠疫情，過去兩三年很多婚宴都無法舉行，一或取消一或不斷延期。來到2023年疫情過去，今年結婚喜訊好似特別多，單是新聞主播都有6位，位位婚照都非常吸睛。
丘靜雯
有「最靚女主播」之稱的丘靜雯（Nicole），曾任Now TV新聞主播，現時是HOY TV合作藝員及瑜珈導師。去年9月29歲生日答允拍拖5年男友求婚，籌備一年後10月30日舉行婚禮，在西貢臨海五星級酒店早上進行中式傳統儀式，滿身金器貴氣出嫁，下午先後換上2套婚紗，一襲蕾絲魚尾婚紗選擇在華麗的玻璃教堂舉行證婚儀式， 晚上筵開26席大宴親朋。
何曼筠
29歲的何曼筠（Agatha）2017年年加入無綫新聞部，至今已經6年。今年5月時接受男友求婚，之後展開籌備婚禮之旅。10月時婚紗店貼出一張跌膊低胸試婚紗照，何曼筠露出招牌兔仔牙笑容，仙氣滿溢。大曬靚鎖骨跌膊低胸婚紗仙氣十足，難得小露身材，網民大讚與平日專業形象截然不同，令人眼前一亮。另一張相她換上一襲粉紅色紗裙，對著鏡頭甜笑，尤如公主一樣。
陳佩霞
陳佩霞2017年於樹仁大學新聞系畢業，先後於有線及TVB做主播，19年8月辭職後便未知去向。12月10日前同事上載其行禮照片，見到陳佩霞身穿露肩魚尾婚紗出場，簡約得來又大方，甚有氣質。
鞠頴怡
現年30歲的TVB前財經主播鞠頴怡（Venus），曾主持財經樓盤節目《日日有樓睇》及《樓市點睇》，7月時宣布結婚喜訊，並上載了多張婚紗照，Venus以性感低胸婚紗上陣，白滑玉背一覽無遺。
陳洛鈞
財經主播陳洛鈞（Chrissy）畢業於香港理工大學，2016年1月加入TVB，擔任財經新聞主播，至2018年12月過檔有線。到2020年5月離開有線後，陳洛鈞轉投金融機構任職，同時兼任網台財經節目主持、司儀及瑜伽導師等工作。
今年8月一襲魚尾DEEP V小拖尾婚紗相當耀眼，選擇去布拉格搞破格「私奔婚禮」，，只得兩個賓客，甚至連父母都冇邀請。到11月在港補擺婚宴，則換上中式禮服及大拖尾婚紗，展現不同面貌。
麥詩敏
麥詩敏（Gloria）父親是《警訊》經典主持麥振江，同時是第3期無綫藝員訓練班畢業生，Gloria 2015年加入無綫新聞部，去年擢升為無綫新聞台首席主播，6月1日離開工作8年的主播台。她在7月25日分享婚紗單人照，身穿魚尾超DEEP V婚紗盡顯玲瓏浮凸身段，放下長曲髮戴上巨型白色耳環，有別於主播形象戴上大眼仔加精緻妝容，女人味十足。