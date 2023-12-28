2023回顧｜六位美女主播先後做人妻　婚紗造型猶如女神眼前一亮

因為新冠疫情，過去兩三年很多婚宴都無法舉行，一或取消一或不斷延期。來到2023年疫情過去，今年結婚喜訊好似特別多，單是新聞主播都有6位，位位婚照都非常吸睛。



丘靜雯

丘靜雯報新聞時的畫面。（now TV）

丘靜雯（Nicole）穿上大露背婚紗。

有「最靚女主播」之稱的丘靜雯（Nicole），曾任Now TV新聞主播，現時是HOY TV合作藝員及瑜珈導師。去年9月29歲生日答允拍拖5年男友求婚，籌備一年後10月30日舉行婚禮，在西貢臨海五星級酒店早上進行中式傳統儀式，滿身金器貴氣出嫁，下午先後換上2套婚紗，一襲蕾絲魚尾婚紗選擇在華麗的玻璃教堂舉行證婚儀式， 晚上筵開26席大宴親朋。

「最靚女主播」丘靜雯（Nicole）正式做人妻。

丘靜雯出嫁美照。

丘靜雯（Nicole）晚宴婚紗超DEEP V。

何曼筠

29歲主播何曼筠（Agatha）已在TVB新聞部工作六年。（影片截圖）

29歲的何曼筠（Agatha）2017年年加入無綫新聞部，至今已經6年。今年5月時接受男友求婚，之後展開籌備婚禮之旅。10月時婚紗店貼出一張跌膊低胸試婚紗照，何曼筠露出招牌兔仔牙笑容，仙氣滿溢。大曬靚鎖骨跌膊低胸婚紗仙氣十足，難得小露身材，網民大讚與平日專業形象截然不同，令人眼前一亮。另一張相她換上一襲粉紅色紗裙，對著鏡頭甜笑，尤如公主一樣。

何曼筠這張低胸婚照，激罕展露身材，難怪網民大讚性感。

這張相何曼筠好像公主。

陳佩霞

陳佩霞2018年還在有線時(網上圖片)

陳佩霞由有線轉投TVB。(網上圖片)

陳佩霞2017年於樹仁大學新聞系畢業，先後於有線及TVB做主播，19年8月辭職後便未知去向。12月10日前同事上載其行禮照片，見到陳佩霞身穿露肩魚尾婚紗出場，簡約得來又大方，甚有氣質。

前TVB新聞主播陳佩霞封盤加入人妻行列。(ig圖片)

前TVB新聞主播陳佩霞封盤加入人妻行列。(ig圖片)

鞠頴怡

鞠頴怡曾在TVB互動新聞台做主播。

現年30歲的TVB前財經主播鞠頴怡（Venus），曾主持財經樓盤節目《日日有樓睇》及《樓市點睇》，7月時宣布結婚喜訊，並上載了多張婚紗照，Venus以性感低胸婚紗上陣，白滑玉背一覽無遺。

鞠頴怡以低胸婚紗上陣宣布結婚。（IG@venuskuk）

網民都紛紛為準新娘留言送上祝福，更大讚婚紗照拍得很好看。（IG@venuskuk）

陳洛鈞

陳洛鈞主播Look。

財經主播陳洛鈞（Chrissy）畢業於香港理工大學，2016年1月加入TVB，擔任財經新聞主播，至2018年12月過檔有線。到2020年5月離開有線後，陳洛鈞轉投金融機構任職，同時兼任網台財經節目主持、司儀及瑜伽導師等工作。

陳洛鈞與老公舉行私奔婚禮。（IG@chrissyclk）

婚禮只得兩位賓客，相當破格。（IG@chrissyclk）

今年8月一襲魚尾DEEP V小拖尾婚紗相當耀眼，選擇去布拉格搞破格「私奔婚禮」，，只得兩個賓客，甚至連父母都冇邀請。到11月在港補擺婚宴，則換上中式禮服及大拖尾婚紗，展現不同面貌。

陳洛鈞11月在港補擺喜酒。（影片截圖）

陳洛鈞11月在港補擺喜酒。（影片截圖）

麥詩敏

麥詩敏曾為無綫新聞前首席主播。（電視截圖）

麥詩敏（Gloria）父親是《警訊》經典主持麥振江，同時是第3期無綫藝員訓練班畢業生，Gloria 2015年加入無綫新聞部，去年擢升為無綫新聞台首席主播，6月1日離開工作8年的主播台。她在7月25日分享婚紗單人照，身穿魚尾超DEEP V婚紗盡顯玲瓏浮凸身段，放下長曲髮戴上巨型白色耳環，有別於主播形象戴上大眼仔加精緻妝容，女人味十足。

麥詩敏婚紗相。（IG@glorrrrr）

麥詩敏婚紗造型令人眼前一亮。（IG@glorrrrr）