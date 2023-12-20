張文慈回歸直播帶貨簽約新公司　公開杭州逾兩千呎新屋空間極大

近年長駐內地發展的張文慈，一直以直播帶貨工作為主，成為一名服裝主播，曾先後在上海、廣州、深圳定居，但今年7月她突然宣布暫別直播帶貨，直言因身心透支，需要休息一段時間。上個月中張文慈透露自己會到杭州發展，原來她已簽約新公司，更搬入逾2,000呎的新屋，展開新生活！

上個月中張文慈透露自己會到杭州發展。（影片截圖）

張文慈已簽約新公司繼續直播帶貨。（微博@張文慈）

張文慈自嘲。（影片截圖）

張文慈在上個月中拍片透露將飛去杭州，並笑言未知會逗留多久，更自嘲：「睇我可以留幾耐囉，嗱，你哋唔好又笑我，一陣撈唔掂又返嚟呀，我相信有更好嘅前路喺度等緊我，我相信我嘅努力，終有一日係有回報㗎！」而張文慈亦已在杭州安頓好，並拍片分享自己的新屋，片中所見，新屋空間極大，設計簡約，客廳擺放了一張L形梳化及雲石茶几，落地玻璃採光度十足，亦更顯空間闊落。日前張文慈更在新屋進行直播，擺放了各種器材後仍有不少空位。

新屋空間闊落。（影片截圖）

直播帶貨。（微博@張文慈）

在新屋進行直播。（微博@張文慈）

好多器材。（微博@張文慈）

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張文慈前年獲內地直播帶貨公司邀請加盟，移居上海發展，她與上海公司合作8個月以來，由揀貨、備稿、銷售、客服等都親力親為，可惜直播間人數不過幾百人，更有網民質疑她普通話差，嘲笑她人氣低，甚至直言不認識她，令她崩潰爆喊。而張文慈亦曾發文大呻辛苦，不但直播時間長搞到聲音沙啞，還要不停試穿不同服裝，直言收入並沒有外界想像中的高，更指「下世不要再做主播了」。最後Pinky決定與上海公司「和平分手」，並轉往廣州發展，今年5月她突然宣布與深圳一間傳媒公司簽約，並由廣州搬到深圳，但想不到7月就突然宣布暫別直播帶貨。如今張文慈已重返直播帶貨界，更明顯狀態大勇！

在直播期間不停試穿不同服裝。（微博@張文慈）

曾淚灑直播間。（影片截圖）

今年5月張文慈與深圳一間傳媒公司正式簽約，她更由廣州搬到深圳，打算大展拳腳！（微博@張文慈）

但7月就突然宣布暫別直播帶貨，並透露主要是因身體無法負荷。（影片截圖）