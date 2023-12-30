2023回顧｜圈中10對新人超豪過大禮曬冷　流星錘龍鳳鈪未算最誇張

2023年是「雙春兼閏月」好年，特別適合婚姻嫁娶的喜事，今年圈中就共有19對新人結婚，有的是跟圈中另一半，有的則是與圈外另一半組織幸福家庭。他們當中有不少都選擇了傳統中式婚嫁習俗，進行了過大禮儀式，有部分過大禮的派頭更是相當驚人。以下就同大家回顧一下這些圈中新人的超豪過大禮派場。

鄺美璇

現年27歲、2020年港姐冠軍謝嘉怡同屆的「友誼小姐」鄺美璇（Maisie）今年1月15日出嫁，與圈外男友結婚。她於去年11月在社交網分享了過大禮的相片，除有多塊金牌、生果、喜餅等禮物外，鏡頭內還影到有10束巨型鮮花放在地上，排場十足，尤如花海般相當誇張。鄺美璇當時留言寫道：「執子之手，與子偕老 ❤️ #過大禮 」。

鄺美璇榮升做陳太。（ig@maisiekwong）

周美欣

2007年港姐季軍周美欣（Lorretta）於今年3月14日白色情人節在IG報喜，宣布將與圈外男友結婚。她還貼出了過大禮的照片，喜慶大紅色圓桌放滿物資，除了生果籃及紅酒，更有大量海味，兩盒乾鮑相當巨型氣派十足。周美欣又在IG STORY分享婚禮指甲造型，左手無名指上巨型橢圓鑽戒目測逾2卡。

周美欣與老公。（IG：@lowwie）

陳家樂、連詩雅

陳家樂與連詩雅（Shiga）於今年4月24日舉辦婚禮，兩人於3月26日在社交平台上載了一輯過大禮的照片，相中所見，龍鳳鈪足足有7對，當中不乏巨型得有如拳套般的龍鳳鈪，相當誇張，還有各式各樣的金器，另外還有不同的海味籃、水果籃、椰子籃及唐餅等，擺滿了半個客廳，兼要擺到地上，認真夠晒派場。陳家樂還特地多謝他的一班好兄弟當日幫他做搬運工人，足見禮品金器之多。

陳家樂連詩雅終拉埋天窗。

吳嘉儀

「阿七」吳嘉儀與老公豬仔（Leo）於今年8月舉行婚禮，而向來十分有孝心嘅吳嘉儀，就於今年7月按照傳統進行中式過大禮，氹得嫲嫲十分開心。吳嘉儀特地找來專業人士教她揀選過大禮婚嫁五款金、新郎三款金，婚嫁五款金包括足金頭飾（后冠+髮簪）、足金頸鏈（B2B豬牌+大花鏈）、足金龍鳳鈪、足金耳環及足金戒指。新郎三款金包括足金豬頸鏈、足金男裝頸鏈及戒指。吳嘉儀表示屋企人十分滿意，金器、果籃、海味多到差點放不下。當中還有一條清朝虎珀是老公的傳家之寶，代代相傳。

「阿七」吳嘉儀已成為人妻。

丘靜雯

有「最靚女主播」之稱的丘靜雯（Nicole），去年9月29歲生日答允拍拖5年男友求婚，兩人於今年10月舉行婚禮，婚前亦有按照傳統過大禮。丘靜雯老公阿楓為氹長輩歡心，準備充足，金器果籃海味擺到成屋都係，要由四位壯丁兄弟協助搬運，當中有大量金器，超重份量的流星錘龍鳳鈪十分搶鏡。丘靜雯表示父母好滿意女婿今次過大禮的準備，賀禮多到張枱擺唔晒，由地下開始搭到我塊面咁高，影相都要企櫈仔。

丘靜雯。(ig圖片)

關曜儁

「大隻仔」關曜儁（Leo）憑無綫劇《下流上車族》飾演「廢青」一角彈出，今年3月囡囡出世後便全力籌辦婚禮，與拍拖5年的圈外女友結婚，兩人進行過大禮儀式時更有愛女一同見證。關曜儁過大禮當日找來五位兄弟包括朱敏瀚和張振朗幫忙，將金器、珠寶、服裝、海味、果籃、椰子、喜餅等大量賀禮搬到女家。見到滿滿的賀禮和禮籃等堆滿餐桌及地面的，相當大手筆。檯上的金皇冠非常精緻，令老婆一家都好滿意。

關曜儁（Leo）憑無綫劇《下流上車族》飾演「廢青」一角彈出。（IG：@erictangchikin）

林泳淘

前「東張女神」林泳淘（Wingto）於2021年與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，因疫情關係改在港先行註冊，儀式一切從簡，只邀親友在家中開溫馨小派對，在家人與幾位好姊妹見證下，與老公簽紙正式成為夫妻。相隔兩年，林泳淘與老公決定補擺婚禮，今年10月20日她在IG分享過大禮的照片。相中所見，嫁娶賀禮鋪滿一大張枱，傳統儀式做到足，除了有鮑魚、瑤柱、花膠等名貴食材之外，還有嫁女喜餅、生果等等，而金器方面就有一對龍鳳鈪、三層的金豬牌及金頸鍊、手鍊等等，絕不失禮。

2021年與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚。（IG@wingt）

過大禮。（IG@wingt）

招浩明

在TVB處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演尋寶圖職員的「英進」招浩明，月前宣布雙11與女友拉埋天窗，於10月按照傳統進行過大禮儀式。一向是公認的TVB富二代的招浩明，為氹長輩歡心準備充足，金器果籃海味擺到成屋都係，滿枱鮑參翅肚相當震撼。從他分享的相中見到堆滿餐桌及地面的禮籃，大大塊3層金豬鍊三對龍鳳鈪，都不及滿枱鮑參翅肚震撼。兩盒粗壯巨型海參再加大花膠，乾鮑魚足足4盒出手相當闊綽，女家當然十分滿意。

招浩明11月11日將與女友舉行婚禮。（IG：@chiu_mingming）

招浩明過大禮勁大手筆。（IG：@chiu_mingming）

蔡嘉欣

有「拜金港姐」之稱的蔡嘉欣（Kayan）於今年11月10日在IG分享了她的超豪華「過大禮」照片，當中擺放在中間的超豪金飾，龍鳳金鈪，金豬頸飾尤其搶眼。滿滿的賀禮堆至大半個人的身高，相當有氣勢。蔡嘉欣的大禮當中，至少有5對龍鳳鈪、金豬牌、大量金器、嫁喜禮餅等，加上一籃籃的鮑參翅肚，堆積如山的海味與金器，相當誇張，有網民甚至形容是土豪級。

蔡嘉欣已成為人妻。(ig圖片)

超豪過大禮。(ig圖片)

馬國明、湯洛雯

視帝馬國明與湯洛雯 (靚湯) 已於12月16日宣布已經結婚了，靚湯於11月29日在社交平台曬出過大禮的照片。她開心地與聘禮禮品一起合照，最顯眼的必定是她前面的巨型龍鳳鈪及金豬。連靚湯自己都不禁表示：「咁大個女第一次見到好似流星錘咁嘅龍鳳鈪，仲有好多隻豬豬🐷 好靚好壯觀😍」而喜餅仲有四大盤，她說：「啲餅有成四大盤多到食唔晒派唔晒🤣 而且啲盤聽講係傳承落嚟，好意頭好意頭」，可見馬明為娶靚湯入門交足誠意，出手絕不手軟。連高海寧都留言驚嘆：「嘩～ 張相裝唔落啦！果然係過大禮！」