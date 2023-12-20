法與情｜Dada陳靜素顏上陣無懼負評：有一刻諗過係咪好樣衰

謝安琪（Kay）與余安安在新劇《法與情》中飾演大律師，為咗大量長篇對白，每日開工前都要做足功課；為拍攝而搭建嘅法庭場景，因電壓問題未能安置冷氣，喺近乎密封嘅環境下，披上「戰袍」打官司嘅感覺，Kay同安安姐都直呼好辛苦，但又因為有如此合拍嘅對手而感到非常幸福，呢個置身地堂與地獄嘅感覺，連在劇中飾演單親媽媽嘅陳靜（Dada）都話有，事關素顏上陣嘅佢其中一幕喊到噴鼻涕，事後佢都認真地諗到底「要戲定要靚？」。



Dada同余安安接拍《法與情》嘅原因之一，同是因為有謝安琪。（陳順禎攝）

謝安琪與傅余安安在劇中有唔少一鏡落嘅法庭戲，為咗唔NG，Kay說每次開庭都係帶點緊張嘅show time，每次順利完成，工作人員都會一齊拍手，整個拍攝氣氛十分融洽。「角色係好專業，所以不容有失，大家都準備得好好先到現場，每次交流都好舒服，有壓力，但係係好嘅壓力。 」為了加強記憶，Kay會將劇中嘅開案陳詞再寫一次，同時亦參考外國嘅案例，觀察律師嘅狀態如何。

每次拍法庭戲，大家都熱到十辛苦，但為了保持情緒，所以就算休息時間都不會脫下戰袍，Kay同安安姐都話拍攝期間有減磅。

劇中Dada飾演單親媽媽，要同時照顧女兒以及失智奶奶，為貼近角色，全素顏上陣。她說：「眼線都無畫，而家諗返應該要曬黑，作為演員要放下美麗嘅執着，個頭都係自己整，要亂。 之前無爭紮（素顏），但到配音時大家反應，就會諗係咪好樣衰。 」首次拍劇，Dada認為自己有很不足之處，亦後悔太遲接觸劇集。「 劇集嘅人物可以有多啲自己諗法，同電影要精盡好唔同。同埋，有經驗、有經歷會比較敢講意見，以前係咩都唔敢。其實自己一直都好想做殘疾人士或罕見疾病嘅角色，既可以賺錢又可以喚起人關注，但咁多年都遇唔到。」

既可以演到專業角色，又因為背長對白，連記憶力都變好，安安姐今次收穫良多。（陳順禎攝）

談到演員生涯嘅 bucket list，余安安表示一直被靚樣所耽誤，甚少有貼地或醜角找她，直到早前她終於獲得「賣菜婆」一角，素顏再加雀斑，令她感到十分高興。「做到出嚟令人信服係對於我嘅外形係有難度，我記得好多年前有個高層你話『你做唔到㗎，你個樣唔得囉』直到呢一兩年遇到呢類角色，所以一個演員永遠都係祈求突破，希望未來都繼續有呢啲機會。」不少藝人都十分介意素顏，但謝安琪、余安安、Dada似乎並不認同，余安安說：「完全無心理關口，我直情係渴求，就好似Dad講平時可以扮靚，但要點令人信服，呢個係一個挑戰。」

本身都係單親家庭長大嘅Dada，拍攝時將過往嘅經歷投放到角色當中。（陳順禎攝）

Dada入行至今不時引負評，所以她亦不擔心劇中素顏會引負評。「我夠鍾意其實係有啲嘢要犧牲，想睇下自己有咩可塑造，希望多啲未試過嘅角色。劇中有一場係講返老公點死，我見到佢條屍時喊到⋯⋯啲鼻涕出晒嚟，但當下係有戲出到，咁你要靚定要戲？當然係戲，所以我都好期待⋯⋯」Dada表示因角色需要，情緒起伏甚大，需回憶亡夫一幕更有虛脫感覺，但她卻十分享受，因為這是證明自己有努力過。

Make up: 彦諺瞳.小白（余安安）

Hair: yan kwok@Lab two salon（余安安）

Wardrobe: Club Monaco（余安安）