新聞女王｜KOL數佘詩曼劇中手錶 幾隻名牌錶中竟然有隻淘寶貨

著名的鐘表界KOL高Sir經常在他的Youtube頻道和大家分享各種手錶知識，之前高Sir也曾和關智斌合作講買錶攻略，如何可以買入升值手錶致富。最近高Sir和很多觀眾網民一樣都有追看TVB台慶劇《新聞女王》，他作為鐘表界KOL亦特別留意劇中各人所戴的手錶，和他們的角色設定是否配合。當中佘詩曼所戴的一隻表，高Sir說：「在各大品牌都搵唔到類近的」最後他竟然在淘寶找到那隻錶？

高Sir跟足《新聞女王》去做這隻節目。（Youtube截圖）

高Sir也之前和關智斌一起介紹手錶保值致富。（Youtube截圖）

高Sir先介紹鄧智堅、馬國明兩位男士的手錶，他說鄧智堅戴的是多功能表，但他就不肯定是那一個品牌。馬國明戴了幾款都是Breitling手錶，相信是贊助商提供的，表款有外表斯文的，也有帶運動風的，高Sir覺得都很適合他在《新聞女王》中的角色。

高海寧在左手帶的Bvlgari女裝手錶，加上她右手的同品牌手環和頸錬，高Sir覺得應該很出現在新聞主播身上。而劇另一女主播李施嬅，所戴的是一隻Apple Watch，很適合她在《新聞女王》中這個做實事的記者角色設定。

李施嬅戴的Apple Watch和她的角色性格很夾。（Youtube截圖）

最後高Sir要介紹的就是他的偶像Man姐佘詩曼。高Sir很細心地見到佘詩曼至今在《新聞女王》中一共戴過3隻卡地亞手錶。第一隻是卡地亞Tank，這款表在80年代出現，自動機芯款大約是港幣3萬多元，石英款就港款2萬多元。

第2 隻佘詩曼在《新聞女王》中戴的卡地亞，是已經停產的Santos 100，這是一隻經典款式，因為它是比同系的Santos de Cartier或Santo Dumont呎吋較大和厚，現時市價大概3-4萬元。

佘詩曼在劇中戴的第3隻卡地亞是Tank Francaise、這隻鋼表長期都很受歡迎，現在都仍在售賣中，可說是一隻長青款。

有一隻佘詩曼在任記者時所戴的表，是她在劇中所戴最貴的一隻表，就是勞力士Submariner綠圈16610LV，高Sir 說：「我覺得這隻表在她剛開始做記者時戴，唔係咁適合。雖則話勞力士係任勞任怨，但始終隻表唔平（18萬港元）。反而到她做了高層後，她戴的表還平過這隻勞力士。」

高Sir 估計這幾隻簡約的手錶應該都是佘詩曼本人的珍藏，看來她也花過不少心思去以手錶來配合Man姐的形象，高Sir也說：「在做了Man 姐後，佘詩曼所戴帶的表都好配合她整個人設。」

不過佘詩曼在《新聞女王》中就有一隻表令高Sir 感到疑惑，就是《新聞女王》第10集，佘詩曼到高爾夫球場約見一班男高層，那時配戴的手錶，高Sir說：「我真係未見過呢隻表，我睇電視時已經覺得隻表好特別，所以周圍搵，在各大品牌都搵唔到類近的，終於我響淘寶搵到呢隻表！」

高Sir說：「Man姐（佘詩曼）戴的是一個品牌，同款的其他品牌是有非常之多，大概是賣百幾至三百幾一隻。所以應該就影響不到其他贊助的問題，這樣個頭就可以一路影住隻表影多幾秒。」

淘寶上有很多品牌都有這個款式的表。（Youtube截圖）

在該隻劇情中，飾演SNK News的男性高層說，佘詩曼戴這隻時裝沒有甚麽技術可言，是想說佘詩曼和他們是不同世界人。由於劇情是想彈佘詩曼所戴的手錶，所以當然無可能讓她戴隻名牌表，可能就是這個原因，所以佘詩曼就戴了一隻廉價和在淘寶都有得賣的表。