2023回顧｜重溫姜濤今年是非未停過　坦言海量式負評陷事業低谷

【2023年回顧】姜濤今年是非似乎特別多，一舉一動都隨時引起爭議或攻擊，佢亦坦言年初叱咤暴走式演出，令自己經歷了入行5年嘅低谷位。



姜濤連續三年奪得「我最喜愛歌曲」獎，是非由2023年第一日開始。 （資料圖片）

姜濤去年因腳傷而停工，踏入2023年第一日，憑《鏡中鏡》獲得「專業推介叱咤十大」第4位，領獎後在台上忘我表現即時引起網民熱議。一星期後，姜濤因身體不適缺席國際頂級DJ Alan Walker亞博騷，再惹來網友狙擊。

姜濤正式成為業主，以1,800萬買入西環海景兩房單位。？（美聯物業）

姜濤在西九音樂節上，賣力跳唱半小時，用作品說話。（資料圖片）

4月，姜濤再踏上舞台為「西九音樂節」演出，落力跳唱6首歌曲，演出尾聲鞠躬近一分鐘，騷後接受訪問時坦言緊張了一整天，並指對粉絲感到十分抱歉：「佢哋都受到好大壓力，所以嗰個鞠躬係畀佢哋，亦都係畀呢段期間批評我嘅人，我覺得大家批評得好。」

姜濤出席金像獎，與劉德華「世紀同框」（微博@MIRRORweare超話）

姜濤憑《阿媽有咗第二個》電影主題曲《風雨不改》首次入圍金像獎「最佳原創電影歌曲」獎，正式演唱時手都震埋，幸冇影響發揮，連網民都讚他表現不錯。

生日當日，姜濤現身後援會在科學園的應援活動，感性答謝姜糖：「 發生咁多事你哋仲喺度」

姜濤奪得「CHILL CLUB年度男歌手獎」銀獎時向隊員逐一致謝點評。(節目截圖)

姜濤奪得「CHILL CLUB年度男歌手獎」銀獎，在台上向隊員逐一致謝點評，事後遭RubberBand成員泥鯭發文爆粗嘲諷，隨即引來疑似姜糖駁火，其後連在電台節目評論事件嘅盧覓雪亦遭出征。事件最後RubberBand在IG出文致歉，姜濤之後在活動上自覺有不妥的地方，並感謝前輩提點。

同月，姜濤接台商台節目《叱咤樂壇》訪問，透露年初在叱咤頒獎禮表演後，經歷了入行 5年最低谷時期，曾向公司提議「雪藏」自己。

7月時，姜濤舉行演唱會前夕爆出緋聞。

姜濤被拍去年初拍攝劇集《季前賽》時，與御用髮型師Lydia Yung撻着，並發展地下情，又指有粉絲拍下二人親密照，經理人公司以高價「買斷」，備戰演唱會嘅姜濤透過IG否認緋聞。

首次舉行個人演唱會，除了如願請來偶像羅志祥（小豬）任嘉賓之外，又為了演唱會影片 在街頭扮姜糖坐摺凳、舉燈牌，體驗粉絲們的一天。

呂爵安（Edan）在個人演唱會中加入棟篤笑環節，當中重提向姜濤舉中指、姜濤與髮型師Lydia傳緋聞等，結果惹來疑似「姜糖」炮轟，除了連累妹妹無辜捱鬧，更被賜花名「中指安」。其後姜濤在IG表示「我也接受了某些人的道歉」，由於沒指名道姓，網民猜測是Edan向他道歉，兩派粉絲再次對戰。

姜濤出席《我的天堂城市》首映。（資料圖片）

姜濤有份主演的電影《我的天堂城市》舉行首映後，冠名贊助商發聲明表示與發行商永久不再合作，隨即掀起網民熱議。有人推測事源於大合照環節時，一班「姜糖」於台上爭相跟姜濤自拍，引起贊助商不滿。

姜濤出席「共創明『Teen』計劃」畢業禮擔任壓軸嘉賓，唱到《蒙着嘴說愛你》尾段時受驚，令佢疑似咪咀穿崩，引起大家熱烈討論。其後姜濤直接回覆網民負評，結果令該名女網民遭受疑似姜糖網絡欺凌。姜濤其後除在IG道歉外，出席活動時亦呼籲大家停止攻擊，並再次向女網民道歉。