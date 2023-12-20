黃心妙極速走出喪父之痛遊日本曬性感美照　一原因遭網暴惹爭議

黃心穎今年10月與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚，在婚禮上她還與父親黃沛霖共舞，盡顯父女情，11月時她還曬出與爸媽三代同堂的溫馨合照。誰料在黃心穎結婚不足兩個月後，她的父親便於本月14日驚爆離世消息，享年75歲。與父親感情極好的黃心穎亦向傳媒證實了父親的死訊，坦言一家人都好傷心，暫不想作任何回應。然而她的二家姐黃心妙卻在本月15日於社交網post出一家五口啟程到日本東京旅遊的照片，疑似極速走出喪父之痛。

黃心穎今年11月曾貼出三代同堂的家庭照。(ig圖片)

黃心妙連日來亦有分享她與老公以及三個寶貝仔女在東京的旅遊靚相，一家人看來玩得十分開心，享受了愉快的親子時光。昨日黃心妙就post了他們在富士山上欣賞景色的照片，她還冒住寒冷天氣，穿上黑絲襪大騷誘人美腿，相當性感。而從黃心妙的hashtag 「#靜靜的很療癒」以及「#lettinggo」可見，她今趟旅行應是一次散心之旅，來平伏心情，好讓自己走出喪父之痛的陰霾。她又在ig story多謝老公表示：「最近都怕我吃不飽穿不暖睡不好的你，我的2023再容不下一點的難過和悲傷，讓我再鬧一下情緒，2024就會好的啦。」抒發了她難過的心情。

黃心妙多謝老公。(ig圖片)

然而，黃心妙卻因為今次的旅行分享遭到了網暴，不少網民都留言狠批她不應在父親離世翌日便立即去旅遊，不明白她為何還有心情吃喝玩樂，又指她就算是去散心，也不用天天出post曬靚相。不過都有網民撐她可能早訂好了機票酒店退不了，生活依然是要繼續的。

黃心妙經常在ig分享性感美照。(ig圖片)

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