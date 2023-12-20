巨星模範夫妻被偶遇一細節證超貼心寵妻　髮線向後移意外成焦點

歌神陳奕迅（Eason）與老婆徐濠縈（阿徐 Hilary）由相戀到結婚，已經攜手走過超過20年，兩人相識於微時，陳奕迅當初對徐濠縈一見鍾情，拍拖不久便已認定了對方，決心要與她廝守終生。即使他們的個性截然不同，但就相愛相守多年，至今依然十分恩愛，是圈中的模範夫妻。阿徐一直是陳奕迅背後的女人，為老公打點一切，深得老公疼錫。一向愛得低調的兩人，甚少曬恩愛，不過月前阿徐就激罕曬出了她與老公撐枱腳的照片，之後又再曬出兩公婆的合照，難得公開放閃。

二人一向愛得低調。（IG@hilaryxtsui）

日前，有網民就於銅鑼灣偶遇陳奕迅與徐濠縈，並把視頻放到社交網上分享，寫道：「偶遇陳奕迅夫婦，吃着飯呢，朋友說那個紫衣服的男士怎麼有點眼熟，戴着口罩也能被人認出來也是挺無奈的吧。」從該名網民所拍的片段可見，陳奕迅與阿徐正在買雪糕，阿徐如小鳥依人般貼在老公身旁跟老公聊了兩句，之後便拿着雪糕先行開了。陳奕迅隨後也拿了他的雪糕，手上拿着紙巾的他，還特地再問店員多拿一張紙巾給老婆，足見他真的很照顧老婆。

兩人十分恩愛。(IG圖片)

網民都被Eason這個細節打動了，大讚他對老婆很貼心，要被他甜死了。又有網民留意到他的髮線愈來愈向後移了，甚至有網民打趣問道：「你們就是靠髮際線認人的嗎？」而徐濠縈亦有把當日她與老公拍拖去買雪糕的照片放到社交網上分享，兩人更穿上了紫色情侶裝，閃盲網民。

徐濠縈月前激罕放閃。(IG圖片)

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