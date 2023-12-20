新聞女王｜何依婷內心戲大躍進　李施嬅回歸獲讚最神似新聞主播

無綫台慶劇《新聞女王》周五（22日）晚連續兩小時播出第25集及第26集大結局，22日當晚，《新聞女王》台前幕後更會移師澳門上葡京綜合度假村綠茵勝境花園，與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。



何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。

Man姐收「恐怖畫」嚇至表情管理失守？

何依婷含淚兼含恨控訴Man姐佘詩曼。

Man姐呢段勵志Bite，感動唔少網民。

《新聞女王》結局篇先前播出時，獲讚劇情「反轉再反轉」。昨晚（19日）曉薇（何依婷飾）企圖跳海自殺並遭Man姐（佘詩曼飾）鬧醒一段，無論曉薇或是Man姐對白均相當虐心；加上之後來個「精神分裂」大反轉，原來Man姐從沒踏足海邊，一切都是曉薇自己幻想出來，此時畫面播出曉薇對著空氣自言自語、及笑著繪畫恐怖畫的衝擊畫面，令內地及香港網民均大呼心寒兼超乎想像，Man姐收到恐怖畫後的吃驚樣，亦被笑指嚇到「表情管理也失守」，更有眼利網民看出劇組小心思，就是海邊Man姐的鏡頭濾色與平時有差異：「鋪排得幾好，有點意想不到。」

有眼利網民留意到Man姐呢一幕嘅鏡頭濾色唔同咗，大讚劇組有心思。

曉薇同Man姐嘅師徒情，感動唔少網民。

海邊幻覺戲寓意深遠：Man姐是曉薇精神偶像

曉薇出席Slash嘅喪禮。

劇情去到呢一度都仲好溫馨，大家都以為曉薇畀Man姐鬧番好。

其實曉薇與Man姐海邊互罵戲不但被熱捧為結局周名場面，更被譽為「全劇第一淚點」，場口劇情講述Slash（馬貫東飾）身亡後，萬念俱灰的曉薇企圖跳海，在千鈞一髮之際遭Man姐阻止。心有不甘的曉薇怒摑Man姐之餘，更爆喊指控Man姐看著她跑向爛地也不作提點，Man姐聞言爆Seed鬧醒曉薇：「我同你一樣，都係不停咁喺塊爛地度跑架咋，但我冇怨呀，因為我知自己為咩而努力，我係為咗我自己而跑…你一日唔搞清楚自己想要啲乜嘢，淨係望住個結果，完全唔Enjoy跑嘅過程，你跑嚟都冇意思」、「唔好睇小嗰塊爛地，有邊棟樓唔喺個爛地度起出嚟」、「你有好多選擇㗎，睇你自己想要乜嘢㗎之嘛，學吓對自己好啲啦，人哋唔珍惜你，唔該你自己珍惜你自己」，警世又勵志。

直到飾演Ivan嘅何廣沛講出呢一句，劇情就畫風一轉變咗驚嚇。

網民仲搞笑話Man姐嚇到表情管理失守。

個個都話睇到心寒。

網民指除了再被Man姐的智慧及氣勢折服，該幕幻覺戲亦令曉薇人格更趨立體，清楚刻劃了曉薇既想擺脫Man姐操控、又離不開Man姐的事實，亦凸顯了Man姐在曉薇心目中是「精神偶像」的身份，網民留言：「曉薇心裡面永遠都有Man姐嘅位置，又依賴佢又佩服佢，但係又有啲憎佢」、「Man姐一直以嚟咁照顧曉薇，佢哋依段情其實好感人。」對於曉薇先後失去了妹妹曉欣（陳若思飾）、Slash及佐治（馬國明飾），網民無不感到同情並封曉薇「全劇最慘的人」，依婷演技亦因該幕獲得平反：「近兩集演得好入戲，看得我想抱緊她」、「眼神空洞手足無措，很入戲」、「曉薇對住Man姐依段，何依婷做得好唔錯」。

家妍同劉艷師徒決裂。

預告：文家軍人人自危 劉艷成Man姐翻身秘密武器？

家妍原本勝算在握邵律師會氹番佢，點知換嚟嘅係對方一輪教訓同狠心分手，網民大部分都話呢段戲爽到爆。

網民笑言劇中主角成日要還鎖匙。

除了曉薇，黑化家妍（李施嬅飾）昨晚亦眾叛親離，除遭律師男友邵俊樂（高鈞賢飾）狠心分手，與劉艷（王敏奕飾）亦上演師徒決裂戲碼。事緣強勢回歸SNK News 的家妍，第一時間將劉艷救出網誌部並計劃師徒聯手大展拳腳！不過因為劉艷識穿家妍想利用她幫方太（龔慈恩飾）合作夥伴打擊競爭對手，毅然決定離開「妍家軍」。今晚（20日）SNK News形勢大兜亂，飛爺（鄧智堅飾）、佐治及家妍將聯手對付Man姐，文家軍人人自危；縱然孤軍作戰，Man姐仍不忘分神照顧處處碰壁的劉艷，到底劉艷最後會否成為Man姐翻身秘密武器？昨晚另一有趣話題，是家妍回歸主播枱後引發熱議，網民再次激讚家妍主播Look相當神似：「李施嬅啲主播口音節奏真係好勁，似睇緊TVB新聞。」不過有網民卻因聽得出阿佘一個特質，讚阿佘很出眾：「佘詩報新聞，真係聽唔到抖氣聲，我諗佢練咗好耐，連抖氣都練埋。」