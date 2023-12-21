何超欣當選青聯委員西裝Look幹練十足　學霸靚女不輸哥哥何猷君

已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣去年從清華大學順利畢業，同年7月獲委任為「世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官」，並出席在清華大學舉行的首屆世界青年發展論壇，之後她更頻頻登上國際舞台，隨團隊到世界各地參與研討會。日前何超欣在微博公布好消息，她寫道：「在北京市青聯第十二屆二次全會上被授予了市青聯委員的資格～作為港澳青年真的感到非常高興和榮耀！作為海外學人華僑界別青年代表，我期待在未來的日子裏積極發聲，共同推動我們城市的發展和進步！」

何超欣去年7月獲委任為「世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官」。（影片截圖）

何超欣經常隨團隊到世界各地參與研討會。（微博@何超欣Alice）

接受訪問。（影片截圖）

市青聯委員。（微博@何超欣Alice）

+ 1

相中所見，以一身黑色西裝上陣的何超欣，打扮大方得體，她與一眾青聯委員合照，亦有在會上發言，全程淡定又幹練十足。何超欣自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，她在2017年亮相巴黎名媛舞會，除了樣貌出眾之外，更是一名學霸。何超欣小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官。

樣貌出眾。（視覺中國）

2017年亮相巴黎名媛舞會。（網上圖片）

叻女！（微博@何超欣Alice）