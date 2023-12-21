著名女藝人爆外籍老公為娶佢寫婚前協議書　離婚分一半身家極誠懇

現年69歲的肥媽（Maria Cordero）有過兩段婚姻，與前夫育有6名子女（其中4口更是她前夫與前妻所生） ，婚後1年老公失業，期間慘遭男方家暴、婚外情，1989年終離婚；1999年肥媽與第二任丈夫施曉洋（Rick）結婚，而Rick多年來愛鍚肥媽及其家人，Rick於2020年11月病逝，令肥媽悲痛不已。

肥媽與老公Rick十分恩愛。(fb圖片)

肥媽近來拍片自爆，原來Rick當初為了娶她給足了誠意，更簽婚前協議保障肥媽。肥媽狂透露，當時Rick向肥媽求婚時，肥媽母親質疑其誠意，「我媽都是說，他哪裡喜歡你呀？6個孩子的媽媽，210磅，你幾歲呀？喜歡你甚麼？拍拖算啦，不要結婚。」

肥媽與老公Rick十分恩愛。(肥媽fb)

肥媽與老公Rick十分恩愛。(fb圖片)

肥媽稱，Rick為表誠意，寫了一封婚前協議書結肥媽母親，協議承諾「我跟她結婚，假如離婚的話，我的東西一半是我，一半是她的，她的東西全是她自己的。」Rick當時向肥媽母親保證離婚的話不要肥媽一分錢，寫婚前協議是為了保障肥媽，因而令當時已48歲的時肥媽決定許諾終生。

肥媽在片中表示：「假如你還沒結婚，對方都不為你想的，你結婚來幹嘛？」網民大讚肥媽老公是真男人「很爺們耶！」，肥媽回覆道：「係呀，就係鍾意佢要夠man」。

肥媽爆Rick為娶她寫婚前協議。（抖音）

肥媽爆Rick為娶她寫婚前協議。（抖音）

肥媽爆Rick為娶她寫婚前協議。（抖音）