鍾麗緹大女相隔5年帶男友回國　三層別墅設私人影院健身室極奢華

性感女神鍾麗緹（Christy）與兩任前夫育有三個囡囡張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）及張凱琳（Cayla），個個都遺傳了媽媽的優良基因，生得十分標緻。不過因疫情關係，鍾麗緹同定居加拿大的大女Yasmine已經有4年沒見，近日Yasmine終於帶埋外籍男友飛回北京，一家團聚！

鍾麗緹（Christy）育有三個囡囡。（微博@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹同大女Yasmine已經4年冇見。（影片截圖）

鍾麗緹感性發文，寫道：「Yasmine上次回來大概是18年的時候，19年年末我去加拿大見過她，我們有四年多沒有見面了，真的好想好想她。Yasmine上次走的時候，Jaden、Cayla都還是個小baby，一轉眼都已經是大姑娘了，也比姐姐高了～看到我的三個寶貝女兒，此時此刻我真的很幸福、很感恩，她們每一個都是那麼的美麗、優秀、善良，我也真的很驕傲，媽媽真的好愛好愛你們，我的寶貝女兒們。」

終於相見！（影片截圖）

場面感人。（影片截圖）

片中所見，為了迎接相隔5年回家的大女，鍾麗緹早早已經整理好房間、日用品等等，而出發機場接囡囡之前，她亦十分緊張，擔心母女感情會否變淡，而且還要見大女的男朋友。到達機場後，鍾麗緹同老公張倫碩準備了大紥鮮花在大堂迎接大女，兩母女一相見即互相攬到實，鍾麗緹更激動到當場落淚，場面感人。之後鍾麗緹就帶囡囡同「未來女婿」Julian一起返屋企。

鍾麗緹早早已經整理好房間。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

精心佈置。（影片截圖）

據知鍾麗緹多年前到北京發展買下當地一間三層獨立屋，而今次她的豪宅亦意外曝光，可見屋內裝修奢華，客廳擺放了三角鋼琴、梳化後仍有很大的活動空間，落地玻璃採光度十足，角落還擺了一棵聖誕樹，充滿節日氣氛，而飯廳就設有一張至少可坐10人的圓形飯枱，開放式廚房設備齊全。此外，大屋還設有兩個衣帽間，一間用來擺衫，一間用來擺鞋，另外還設有私人影院及健身室，相當豪華！最後，鍾麗緹還拍片記錄Jaden同Cayla回家見到家姐Yasmine後的真實反應，Yasmine笑言想不到兩個細妹已經高過自己，愈大愈靚女，一家團聚的畫面相當溫馨！

一間用來擺鞋。（影片截圖）

私人影院。（影片截圖）

健身室。（影片截圖）

Yasmine笑言想不到兩個細妹已經高過自己。（影片截圖）

一家團聚！（影片截圖）

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