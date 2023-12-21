59歲失婚男星珠海被捕獲皺紋明顯霸氣不減　一度暴瘦憔悴落晒形

現年59歲的鄭浩南憑電影《古惑仔》系列飾演司徒浩南而為人熟識，他在《黑社會2以和為貴》中飾演「認錢唔認人」的職業殺手阿武，不停重複「加錢呀！」對白，連遺言都說：「加錢呀頂你個肺！」很多觀眾索性叫他「加錢哥」。日前有網民在珠海偶遇鄭浩南，並在社交平台興奮發文：「珠海茶餐廳偶遇明星！！啊啊啊原來是古惑仔浩南哥！！」片中所見，身穿皮褸襯白Tee同牛仔褲的鄭浩南，對着鏡頭打招呼，又親切地同粉絲合照，毫無架子！

「加錢哥」。（影片截圖）

有網民在珠海茶餐廳偶遇鄭浩南。（影片截圖）

型！（影片截圖）

該網民還捕捉到鄭浩南一手插袋，一手揸着三部電話的畫面，雖然臉上皺紋明顯，但霸氣不減！鄭浩南與馬來西亞藉太太鮑愛玲（Elyn）結婚20年，育有一對仔女，一家四口定居馬來西亞多年，但去年他出席電影《壹獄II 劫數難逃》煞科宴時突然自爆婚變，表示返到大馬後發現老婆同仔女都「消失」，又暗示太太出軌，甚至連所有物業及車都不在自己名下，人財兩失。之後鄭浩南在生日當日強忍淚水拍片，令不少網民心痛。今年4月有網民捕獲鄭浩南，當時鄭浩南身形消瘦單薄，難掩憔悴。幸好鄭浩南很快收拾心情，除了繼續拍戲之外，亦有積極直播帶貨，似乎已走出失婚陰霾，重拾笑容！

鄭浩南原本擁有幸福家庭。（微博@鄭浩南）

鄭浩南在生日當日拍片，強忍淚水。（影片截圖）

今年4月有網民捕獲鄭浩南。（微博圖片）

鄭浩南呢身打扮相當特別。（微博圖片）