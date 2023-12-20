萬千星輝2023｜陳星妤晉身女配角十強　講感受由平靜秒變即場爆喊

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》今日（20日）公布其中12個奬項的10強名單，陳星妤今年憑《一舞傾城》成功晉身「最佳女配角」10強，她和其他同是這個奬的女藝人在台上講入圍感受時，突然激動爆喊。

陳星妤在台上聽其他女藝人講感受時，一直表現平靜，直到她講感受時，她說收到通知要出席這個記者會時，以為自己是提名飛躍進步女藝員奬，沒有想到是女角奬，她說：「上年係我喺國內默默耕耘嘅一年，返咗去國內，今年就……」說到這裏陳星妤就激動起來，邊喊邊說：「好感恩今年好多機會畀咗我，有個角色畀大家記住咗，雖然個角色同我自己都好似，但係我都好感恩，大家喺我第一部劇集已經記住咗，睇到我嘅表現，多咗對我嘅認識，之後都好好彩，有其他劇集嘅拍攝，以新人嚟講都好感恩，有呢啲機會。我希望自己之後可以話畀大家知，我可以有多啲唔同嘅角色去挑戰。」站在陳星妤兩旁的戴祖儀和劉穎鏇就拍拍她膊頭，給她安慰和鼓勵，亦為她送上紙巾抺眼淚。

戴祖儀和劉穎璇一直在旁安慰陳星妤，但事出太突然她們也有點不知所措。（攝影：葉志明）

之後陳星妤說沒有想過自己會這麽激動，因為一切來得太意外了，自己之前其實沒有想過可以講甚麽，直至聽到其他人講的說話，才讓自己有所感觸，她說：「無諗過自己會入到十強同最佳女配角，真係有啲驚訝。覺得好感動係因為自己有幸可以企喺台上，自己亦聽咗好多前輩同事分享佢哋嘅感想，覺得大家為咗喺呢條路上好努力同辛苦，聽到好感觸。」