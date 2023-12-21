農夫爆曾有組合在頒獎禮觀眾席食焗豬扒飯　3大線索網民估係…

組合農夫的陸永和C君，最近在社交平台拍片講述自己最難忘的頒獎禮經歷，他們自言在「淡泊名利」之前都去過很多次頒獎禮，但確實已經很多年冇去，而最難忘一次，竟是幾乎肯定不會有獎攞的一次。

農夫分享最難忘的頒獎禮經歷，是在台下發生，而非上台攞獎。（小紅書@農夫FAMA）

農夫說當時他們坐在台下一個「側過側田」的位置，身後坐著另一隊已解散的四人組合，他們說：「我哋嘅前輩嗰日坐喺我哋後面，咁喺頒獎禮大家就睇人攞獎，睇啲得獎者講吓感言，後面個前輩拍吓我哋，我哋咪擰過去囉，突然間有個飯盒遞出嚟，焗豬扒飯，吓？」他們對於前輩突然拿出飯盒享用感到非常驚訝，誰知前輩們卻說：「係咁㗎啦，一定冇嘢做㗎，一定冇獎攞㗎啦，你食咗飯喇咩？一定唔會影到你哋㗎喎。」另一位該組合的成員更說：「你唔鍾意焗豬呀？有叉燒飯喎。」

農夫深思過後，認為這個四人組合才是真正懂得享受頒獎禮，表示：「人哋睇戲食爆谷，睇頒獎禮咪食飯囉。」又笑言：「頒獎禮真係冇一條規條話『各位歌手切勿帶飯進場。』佢有同觀眾講切勿飲食，但佢冇諗過你歌手會吖嘛！」而他們更說，自己今日淡泊名利，也全因這隊組合讓他們看到志在參與的精神。而雖然農夫冇開名，不過陸永和C君提到這個組合是比他們早出道、四人及已解散，網民就推斷出是99年出道、13年解散的EO2！

EO2是千禧年代的跳唱男子組合，成員有Osman、Otto、Eric和Eddie。（VCG）