新聞女王｜林正峰意外爆紅成功入屋　喺街會畀人叫「王偉」會感恩

林正峰最近憑台慶劇《新聞女王》中飾演王偉一角而爆紅，他除了走在路上有人會認得外，他的小紅書亦因此而增加了不少粉絲支持。昨日（20日）他出現TVB的《獎門人》錄影活動，他打扮成hunter，雖然他不太知道這個裝扮的故事，但覺得出來的效果不錯。

林正峰最近憑台慶劇《新聞女王》中飾演王偉一角而爆紅。(葉志明 攝)

無綫昨日公布了《萬千星輝頒獎典禮》的十強名單，林正峰連續兩個獎項都有入圍 ，分別是「最佳男主持」及「飛躍進步男藝人」，他接受《香港01》訪問表示：「我真係好多謝觀眾投票支持我，你哋好嘅comment同唔好嘅comment我全部都會睇，我亦都會反思自己，好好去改善自己一啲唔好嘅地方，儘量去做到最好。不論最後拎唔拎到獎都好啦，我好希望繼續進步畀大家睇，直至得到大家嘅肯定。」他雖然有份角逐兩個獎項，但仍然十分謙虛，的確難得。林正峰提到除了希望自己繼續進步外，亦希望每次都會有一點的變化，帶給人新鮮感。

林正峰連續兩個獎項都有入圍 ，分別是「最佳男主持」及「飛躍進步男藝人」。(葉志明 攝)

至於林正峰在《新聞女王》中與高海寧的一幕，網上有不少人激讚，他坦言感到意外，他說：「嗰日其實我好緊張，個一場戲我都好質疑自己，中間有啲聚會我都喊嘅，喊係好驚自己成為咗敗筆位。」他指因為夥高海寧拍攝，而她們都是有經驗之人，怕自己演得差而連累了她，幸好拍出來的結果讓大家都很滿意。林正峰更說身邊的朋友看到後亦有跟他說「演得很man」及做得很好，他覺得得到大家的讚賞已經感恩。

林正峰最近憑台慶劇《新聞女王》演出王偉一角，深受觀眾喜愛及歡迎。（小紅書照片）

林正峰今年在《新聞女王》中出色的一幕而令人難忘，他對拍多一點劇方面有新想法，他希望：「拍多啲劇同拍多啲綜藝節目，因為我覺得兩樣嘢係相輔相乘。」他更希望自己可以演出一些新的角色，因為以前一直都是「弟弟專業戶」，戲路較窄，今次一跳就是新聞主播，他亦表示很享受這個新的衝擊，亦不介意飾演殺人兇手這些偏門角色。林正峰興奮提到有網民提議他可能去飾演霸道總裁一角，因為有網民覺得他今次的角色的西裝造型加眼鏡，感覺很像，所以可以挑戰一下。

林正峰新劇角色成功入屋。（陳順禎攝）

林正峰最近在內地社交平台突然爆紅，留言更有上萬條，林正峰細心把所有評論都一一看完，不論是好還是壞，都把建議收好。他提到之前一度以為是自己做錯了什麼，才會讓社交平台被灌爆。而最近在內地拍攝《法證先鋒6》的他，走在街上也會讓人叫出劇中的名字「王偉」，他已經感到開心不已。

林正峰小紅書爆紅被嚇親。（小紅書照片）

至於早前有傳林正峰樣子不同了，是否去調整了？但原來並不是，林正峰說：「因為之前好努力修身，澱粉類全戒，每日靠幾杯咖啡。」正正因為戒掉了澱粉類食物，所以令自己沒精神，而沒精神的情況下需要咖啡來「續命」，日復日，最後令林正峰瘦了20多磅，才有「變樣」之說。