42歲前港姐亞軍豪宅激罕曝光 千四呎兩個水晶吊燈客廳極闊落氣派
撰文：張寧兒
出版：更新：
現年42歲的陸詩韻（Sharon）是2005年港姐亞軍，曾經短暫在娛樂圈發展，簽約TVB 4年來拍過6部劇，曾透露在每個月賺5位數，最高有幾十萬收入。後來陸詩韻轉行從商，僅不時亮相電視劇及節目，因常出入上流聚會被指被富豪包養、忽然富貴，近日她接受訪問否認被富豪包養，又承認當年與馬來西亞富商吳銘偉，受連累欠債340萬，曾諗過自殺。
日前有內地網紅在香港拍片，竟見到陸詩韻家人，令豪宅曝光！網紅「兩米飯桶」在街上問行人能否到訪其家中食飯，後來才得知原來是陸詩韻的媽媽及細佬。陸詩韻家門口是深色木門，一開門便能見到風水魚，而一入客廳便能見到大梳化及落地玻璃門，大理石地板及水晶吊燈，牆上掛有山水畫，裝修簡約氣派，更可見到有樓梯，估計是複式單位；而飯廳也相當闊落，開放式廚房，設有六人枱及坐位，面對山景，十分舒適。
陸詩韻一家人招呼該網紅四餸一湯，陸詩韻透露屋企1400呎，與家人同住。陸詩韻細佬透露，現與陸詩韻一齊經營護膚品生意。陸詩韻揭開港姐身份後，承認回復普通人身份確實有落差感，她卻寧可要全感，她說：「也蠻大的。娛樂圈是多姿多彩的，機會也很多，但是有些不同的，是安全感，對我來說這一塊比較重要，就是我不喜歡等電話去工作，可能現在也40多了。」陸詩韻年過40仍保養得宜，皮膚嫩滑如20多歲，相當靚女。