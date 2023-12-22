42歲前港姐亞軍豪宅激罕曝光　千四呎兩個水晶吊燈客廳極闊落氣派

現年42歲的陸詩韻（Sharon）是2005年港姐亞軍，曾經短暫在娛樂圈發展，簽約TVB 4年來拍過6部劇，曾透露在每個月賺5位數，最高有幾十萬收入。後來陸詩韻轉行從商，僅不時亮相電視劇及節目，因常出入上流聚會被指被富豪包養、忽然富貴，近日她接受訪問否認被富豪包養，又承認當年與馬來西亞富商吳銘偉，受連累欠債340萬，曾諗過自殺。

2. 陸詩韻。（IG圖片）

陸詩韻在2005年參選港姐，與葉翠翠、袁彌明同屆。（視覺中國）

日前有內地網紅在香港拍片，竟見到陸詩韻家人，令豪宅曝光！網紅「兩米飯桶」在街上問行人能否到訪其家中食飯，後來才得知原來是陸詩韻的媽媽及細佬。陸詩韻家門口是深色木門，一開門便能見到風水魚，而一入客廳便能見到大梳化及落地玻璃門，大理石地板及水晶吊燈，牆上掛有山水畫，裝修簡約氣派，更可見到有樓梯，估計是複式單位；而飯廳也相當闊落，開放式廚房，設有六人枱及坐位，面對山景，十分舒適。

陸詩韻常出入社交場合。（IG@sharonluk1229）

陸詩韻一家人招呼該網紅四餸一湯，陸詩韻透露屋企1400呎，與家人同住。陸詩韻細佬透露，現與陸詩韻一齊經營護膚品生意。陸詩韻揭開港姐身份後，承認回復普通人身份確實有落差感，她卻寧可要全感，她說：「也蠻大的。娛樂圈是多姿多彩的，機會也很多，但是有些不同的，是安全感，對我來說這一塊比較重要，就是我不喜歡等電話去工作，可能現在也40多了。」陸詩韻年過40仍保養得宜，皮膚嫩滑如20多歲，相當靚女。

內地網紅見到陸詩韻家人。（抖音）

到訪家中。（抖音）

風水魚。（抖音）

裝修仔派。（抖音）

好闊落。（抖音）

飯廳都好大。（抖音）

開放式廚房。（抖音）

隔籬是廁所。（抖音）

同陸詩韻一家人食飯。（抖音）

陸詩韻話唔鍾意娛樂圈冇安全感。（抖音）

成功打卡。（抖音）

陸詩韻在2009年離巢，曾以「自由身」回到無綫拍劇，而在《法證先鋒4》中飾演女星殷紅。（《法證先鋒4》劇照）