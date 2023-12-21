鬼故｜「紅館女歌手」俾鬼纏　去世奶奶「鬼上身」狂鬧老公係衰仔

廟街夜繽紛！「鬼王」潘紹聰早前重遊廟街時遇到了一位「紅館女歌手」。兩人相遇後，「紅館女歌手」表示自己曾於他的節目《恐怖在線》上分享過她的「俾鬼搞」經歷。



「鬼王」潘紹聰重遊廟街時遇到了一位「紅館女歌手」。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

「紅館女歌手」在節目《恐怖在線》上表示，有一段時間因為她的堂姪女結婚，所以她和先生就要回內地番禺參加婚禮。「紅館女歌手」說：「（去到酒店）我先生突然話好污糟，唔舒服要換。我話平時都冇事，點解佢會咁，我以為佢食咗安眠藥有後遺症。其實一上嗰間酒店我都覺得唔妥。」當天晚上，他們去了喜宴，回到酒店後就有怪事發生...

睡覺的時候，「女歌手」的先生發出了怪聲驚動了正在睡覺的她，一間之下，先生表示房內有「不乾淨的事」並表示他們要盡量離開，不過「女歌手」就不相信。她說：「半夜三更去我邊？我就同佢嗌咗一輪。跟住我想拎嘢嗰時，就有一股好強勁嘅麻痺，從腳上面『麻』上嚟，我將所有嘢都拋了，然後我大嗌：『不得了，有鬼！』」她表示，當時她還向觀音娘娘祈求了。

「紅館女歌手」俾鬼纏曾上節目分享個人經歷。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

後來，他們乘坐電梯打算離開的時候，又遇到了恐怖事。

她說：「有個阿伯迎面行過嚟，我心諗半夜三更點解有個阿伯，我又唔敢同我老公講，又唔敢同個女講，咁我就好震...突然間有一下好強勁嘅力量入咗嚟，我抖唔到氣，但係我知道，我就即刻同我先生講：『不得了啦，上咗我身！』」最後怎樣解決？

她表示，之後他們一行人就回到了之前的酒店大堂，因為大堂中有一尊關公像。一直坐到天光的時候，他們就去了蓮花山拜觀音娘娘。回到香港後，她也去了黃大仙，但「俾得搞」的事未完。她表示，回到家中後，奇怪的麻痺感又發生。她說：「我哋去咗買紙扎化寶，都係請唔走。」

真係「紅館」嚟...（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

說完這個怪異經歷，「女歌手」又表示曾在夢中遇見自己的「奶奶」和「奶奶個妹」。她將夢景告訴紙扎的人時，又忽然被死去的奶奶「鬼上身」，不停罵她的兒子（即是女歌手的先生）不聽話，後來，紙扎婆抓住她的手說叫「奶奶」放下執着去投胎。

真係「紅館」嚟...（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

潘紹聰在廟街重遇了這位「紅館女歌手」，她向潘紹聰表示，現在學會了唸經已經「好咗好多」。她說：「唸地藏經唸咗200幾部，有個師兄教我，佢同我奶奶有緣，佢揸住我隻手都過電。」