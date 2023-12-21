55歲視帝生圖曝光極致回春一特徵惹羨慕　曾捲桃色醜聞陷婚姻危機

現年55歲的視帝馬德鐘向來Keep得極好，高大有型又靚仔的他可說是圈中的不老男神，近年茹素後狀態更是愈來愈Fit。他不時會於社交網分享生活日常，又會與25歲的囝囝馬在驤一起拍攝搞笑短片，不過他看來比囝囝更有型靚仔，完全是搶晒囝囝鏡。以往他和囝囝合拍的短片，網民的焦點都不在短片內容，而是在父子倆的顏值之上。網民都一面倒激讚馬德鐘好靚仔，且看來十分之後生，甚至囝囝更後生：「老豆比仔帥多了」、「爸爸看來比囝囝年輕」、「公開處刑阿仔呀」、「愈老愈有魅力」、「似兩兄弟」。

馬德鐘同囝囝馬在驤曾一起拍廣告鬥CHOK。

日前有網民就偶遇了馬德鐘，並把兩人的合照放上社交網分享。該名網民留言寫道：「OMG TVB視帝馬德鐘確定已經55了嘛？！吃了個席，追了個tvb古早大帥哥，本人真的保養的好好啊，個子高體態也好，詢問他是否可以合影，很溫柔就答應了，真的太開心了🥳」大讚馬德鐘高大靚仔有型之餘，為人又親切溫柔友善，而他濃密的髮量亦令不少網民羨慕。

馬德鐘真係keep得好好。(胡凱欣 攝)

馬德鐘與老婆張筱蘭結婚至今30年，一直十分之恩愛，然而兩人亦曾經歷過波浪，甚至不止一次陷入婚姻危機，傳出婚變。2011年初，馬德鐘北上掘金拍劇，被拍到於橫店拍攝電影期間疑似與陳浩民非禮同劇的陳嘉桓。當時事件除了被報道外，更有傳馬太對他徹底失望並要求離婚，還取消了對老公的微博關注。後來馬德鐘發文解釋事件：「就當晩之事件，浩民因醉酒確有行為不當之處。本人亦後悔沒有及時制止。而及後安慰陳嘉桓的行為令人產生誤會，就此要向嘉桓說聲對不起。」事件才告一段落，馬太選擇相信老公，不離不棄，兩人又回復當初的恩愛。

馬德鐘 張筱蘭（FB@張筱蘭）

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