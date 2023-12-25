MIRROR TIME｜姜濤經歷人生最痛苦時刻　教主深夜出門執剩飯充飢

澳洲團綜雖然拍攝時間緊湊，但12子依然享受其中。（胡凱欣攝）

成軍5年 ，MIRROR齊人到澳洲拍攝團綜《MIRROR Time》，唔使食蟲、唔使通渠，兼有大屋住，隊長Lokman同Alton率先爆江姓成員行樓梯太大聲，影響他人睡眠質素，而呢位成員仲連蚊網都拆爛埋，破壞力強勁。而仲未學識打牌嘅姜濤，每晚喺房都會聽到「食！」、「自摸！」 搞到無覺好瞓，有份參與「老人院活動」嘅Stanley即時補充佢哋嘅穿透力直達隔離屋嘅工作人員。 「我哋諗住可能玩到一點瞓，但原來佢哋行夏令時間會無咗一個鐘，咁我哋就直接唔瞓，留番喺車上補眠，導致有好多Edan黑圖出現。」而為咗爭取補眠時間，12子連set頭都直接放棄，搞到髮型師無得上場。

為爭取補眠時間，全員都拒絕set頭，搞到髮型師無用武之地。

講到黑圖，12子通常在某成員生日時公開，今次澳洲之旅，每位成員手機都增加唔少黑圖，Stanley自爆手持姜濤黑圖，公開後果可「 直接玩完，並且我都會玩完」甚至係「影響股價」，受害者姜濤透露：「我經歷過人生最痛苦嘅暈機嘅經歷，佢（Stanley）喺旁邊笑得好開心，嗰張我會po，好值得po。」

大表哥手機有姜濤絕密黑圖，並笑言程度係會影響股價。

相處5年多，成員們嘅怪癖大家都略知一二，但今次澳洲行，Anson Lo嘅怪癖絕對係MVP。Stanley表示每當佢哋進行夜間老人院活動時，Anson Lo總會突然拎盒飯出嚟食兼同時敷面膜，而飯從哪裡來呢？Anson Lo就話：「佢哋晚餐食唔晒嗰啲，丟咗喺門口垃圾桶旁邊。」教主要執冷飯食？！他解釋因為真係太肚餓，但又唔想食零食薯片，唯有凍食白飯⋯⋯Edan同Stanley表示曾溫提有杯麵同微波爐可以使用，但教主似係對凍飯情有獨鍾。

Ian話下次可以留喺香港拍團綜，其中一個原因係愛犬雞髀會掛住自己。（胡凱欣攝）

MIRROR全員首次到澳洲，唔少當地鏡粉都想見一面，但基於安全理由，MIRROR最終由秘道離開，AK希望下次到當地演出時再與大家見面，亦感謝大家抽空到機場，Lokman記得他們小組拍外景時，遇上一名港媽：「可能無諗話會見到，有啲不知所措、有啲激動，所以喊咗出嚟，小朋友都呆咗。」而Edan在拍攝外景時，亦不忙向當地人介紹MIRROR，再指引對方follow 其IG。

姜濤投資成員打麻雀嘅聲浪太大。（胡凱欣攝）

Makeup* :

Annie G. Chan @Annie G. Chan Makeup Centre

Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair* :

Man Chan @CHIC Private I salon

Lydia Yung @CHIC Private I salon

Denny ku @CHIC Private I salon

Seiko Sin@HairCulture

Manho Li@HairCulture

Frankie Ho@HairCulture

Will Choi@HairCulture

Wardrobe：Burberry, Emporio Armani, Mr. Porter, Ports V, Halfboy, Farfetch, D-mop, Giuseppe Zanotti, Christian Louboutin, A Better Mistake

Stylist：PIPA Creative