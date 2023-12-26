專訪｜周吉佩自認樂壇小強星途唔諗遠：唔知聽日仲有冇人鍾意自己

2023年對周吉佩（吉吉）而言，絕對是人生中轉變極大的一年；贏了個《中年好聲音》冠軍，二次出道做藝人，多了一大班歌迷，就連與太太黃彥欣的婚姻關係都昇華了。他甚至說：「《中年好聲音》挽救咗我太太。」兩人結婚後冇幾耐，隨住第一個小朋友出世就分房瞓，吉吉自己都曾想過睇婚姻輔導，甚至想過老婆是否變心：「佢有呢個行為嘅第一、二個禮拜，我已經即刻同佢講，你係咪唔愛我？你係咪有第二個？」



2023年，吉吉的演藝事業重新起飛，對他而言不論工作還是婚姻生活都起了重大變化。（梁碧玲攝）

重新入行 簽約前與太太協議一個條件

很多人都知道，吉吉的太太原本不支持他參加《中年好聲音》，因為他以往已失敗過一次，被現實打至意志消沉，太太不想他再浪費時間，然而，後來太太被他的堅持所打動，驚覺到「係我冇夢想，但其實好多人都有夢想」後，甚至成為了老公應援小隊的頭號Fans。當參賽最大阻力都成功移除後，吉吉對於是否要辭去本身的媒體工作，再簽約做全職藝人，也不是完全沒掙扎。他與太太協議過，要以搞得掂家中恆常支出為入行前提，「屋企就算乜都唔搞，支出都有，小朋友、燈油火蠟，樣樣都要錢，佢畀咗個建議我，就係我搞得掂支出，就點做都得。」

比賽結束後初期，吉吉仍然有返媒體的Program Manager正職，但最終還是辭職了，不過他很感激舊公司一直支持他比賽，甚至以他為榮。

事隔7年不再分房瞓 感謝《中年好聲音》挽救太太

吉吉說，結婚後只是同床瞓了10個月，之後太太大部分時間都同小朋友瞓，自己則被發配到隔籬房，自從在節目得獎後，終於有得返房，當記者說他似乎終於振夫綱，吉吉卻說：「絕對冇！係太太好似緊張我多咗，我以前畀好多Idea出嚟話做啲乜做啲乜，佢話唔好，而家佢會話我話事，OK呀，或者陪我去某一啲地方參加活動，佢都係好主動話好我陪你。」因此，他覺得《中年好聲音》可說是挽救了他的太太，令其態度180度轉變，問到會否覺得節目挽救了其婚姻，吉吉卻指：「唔算，我哋婚姻冇事嘅，唔使挽救，自己都自救到，但係絕對有昇華嘅作用。」

吉吉與老婆在2010年的第一張合照，而二人早前已迎來結婚9周年，感情更比當初昇華不少。（Instagram：katchau86）

曾想過見婚姻輔導 認擔心太太有外遇

話雖如此，吉吉其實曾想過與太太去見婚姻輔導，尤其分房瞓的確影響了感情，「唔可以話好大影響，但其他兩公婆可能結咗婚日日都一齊瞓，唔同我分咗房嘅感覺，我曾經因為咁樣同太太有怨言，覺得要睇婚姻輔導，佢覺得乜嘢呀？點解要咁呀？咁Serious咩？佢眼中覺得係小事，但係我眼中覺得都幾大件事，曾經因為呢樣嘢傾過無數次，講我幾時可以返番入房瞓。」作為男人，自尊心、信心也小不免曾經受到動搖，問吉吉有否曾想過太太可能有外遇，他竟失笑：「你係第一個問呢個問題，佢有呢個行為嘅第一、二個禮拜，我已經即刻同佢講你係咪唔愛我？你係咪有第二個？真係驚㗎，突然間咁決絕『抨』走我去另一間房，你捨得㗎喇？你唔係好鍾意我，會想我喺側邊瞓覺嘅咩？」

吉吉直認，自己雖然相信老婆冇出軌，但確實有想過對方分房瞓是否已不愛自己。（梁碧玲攝）

老婆愛錫仔女忽略家庭 比賽後終現轉機

胡思亂想過後，太太就解釋自己純粹是太想照顧小朋友，很怕孩子長大後離開自己懷抱，儘管吉吉理解，但也未能完全同意，認為現況根本是太太需要仔女多過仔女需要媽媽，「佢太過擺心機喺小朋友身上，引致佢覺得老公要配合自己，我欣賞嘅，但係七年幾都真係未免太多。我都講過無數次，話你唔可以再咁樣照顧小朋友，你忽略咗老公，兩夫妻喺個家庭裏面先係最重要、係火車頭，你行錯軌喎而家，後面會跟住錯㗎喇喎。」攞獎與返房瞓同期發生，似乎是吉吉的成功令太太有了危機感、比之前更緊張自己，不過他絲毫不覺得太太現實，至少對方在他仍是窮小子時，仍然願意把下半生幸福交託給他。

吉吉與太太曾分房瞓七年，幸好都成功製造到細佬，證明婚姻關係差極有個譜。（Instagram：katchau86）

感謝太太冇嫌棄窮小子 拉自己返現實

吉吉剖白：「佢揀得我，當年咁窮小子，而家都窮，當年嘅霉髧墮（音：mui4 dam3 doe3），佢都選擇同我情定終身嘅時候，我仲可以怪佢啲咩？」他說自己是個夢想型的人，飯也不吃都要追夢、不甘打份牛工，而港姐出身的太太則腳踏實地，很早已明白這行太被動、太難控制，不能賴以維生，於是才會轉職收入穩定的銀行業，「就係因為佢咁拉住我，如果唔係我飛走咗㗎喇，好唔現實㗎喇。」要是他一味夢想前夢想後，這頭家根本不會有人打理，所以吉吉永遠也感謝她「治」到自己，不然他反而才沒有去追夢的餘力和勇氣。

吉吉大讚老婆從內到外都比自己適合做幕前，他說：「我太太唔做幕前嘥晒，佢樣樣嘢都有啲，亦都好專業，你叫佢拍一段嘢、背一段台詞去講，佢好專業，甚至乎做得比我更好，心理質素亦比我更加好。」（梁碧玲攝）

吉吉覺得老婆算易呷醋，而自己亦學識避忌，問到若拍劇要有親熱戲點算好，他說：「我都30幾40歲人，不如做爸爸角色，可能啱我啲，我自己都有底線畀返太太，畀佢有返啲信心。」（梁碧玲攝）

自詡樂壇小強 曾被指「要紅一早紅咗」

講到追夢，吉吉自詡「樂壇小強」，很多朋友曾說：「你要紅一早紅咗啦，使乜等而家啫？」即使兩次出道做歌手之間歷時十幾年，但他一點都不覺得辛苦，反而很享受，也感謝自己沒有放棄，「好開心能夠同兄弟之前有樂隊，打拼咗一輪，雖然失敗咗，我哋分道揚鑣，但係喺呢個過程裏面流過嘅汗、付出過嘅嘢係好值得，而家倒轉頭諗都係好熱血嘅。我今日再睇返呢十幾年，咪就係引證到一樣嘢，就係我冇變過，由初初出道嘅初心，到今日都仲係咁。」至於兩次入行，心態亦變了很多，21歲入行時期許25歲開紅館，現時卻覺得人算不如天算，「我而家入得返呢個行業、做得返幕前，有咁多人支持我，我都冇計過有咁嘅機會。我參加比賽嘅時候都冇諗過有機會行到最後階段，種種不確定因素嘅時候，我而家唔會諗咁遠，淨係會諗好好去準備下一場演出，點樣做好佢。」

吉吉沒想過自己會攞冠軍，而對於往後的星途他也沒想太多，因為人算不如天算。（資料圖片/陳順禎攝）

吉吉直言，當初參加《中年好聲音》，根本沒想到有機會攞獎、開演唱會、有海外Fans，一切也喜出望外，所以他說：「如果我仲要諗到之後驚人哋點樣冚過我嘅話，真係太遠，唔好諗。」（梁碧玲攝）

唔諗人氣會否後勁不繼：諗唔到咁遠

吉吉以往很抗拒做主持，但早前他與李佳芯（Ali）主持《日本18種住法》，想法明顯不同了，畢竟有工開就已經很好，「我細個曾經講過唔鍾意做主持就唔做，我淨係唱歌啫，但係今日我就絕對唔會扼殺呢啲機會，如果公司覺得我適合，我一定會嘗試去做。」對於在這個行業往後的發展、走到多遠、會不會突然又冇得撈，吉吉如今已不會多想，「就算開唔開音樂會，出唔出新歌，我都係順其自然唔諗咁多，我都唔知聽日仲有冇人再鍾意自己，甚至乎聽日我會唔會唔喺度，諗到咁長遠，盞自己壓力仲大。」《中年好聲音》完了沒多久，又一堆《中年好聲音第二季》參賽者湧現，當中不乏與吉吉相交多年的好友，他坦言：「怕唔怕之後有好多選秀節目，或者其他新人出嚟打倒自己，呢啲係好實在嘅問題，但係亦都唔輪到我去諗，如果我要咁樣諗嘅時候，不如做好自己嘅嘢先。」

吉吉早前拍住一線花旦李佳芯，主持《日本18種住法》，而他已不像年輕時排斥歌手以外的工作。（Instagram：katchau86）

請按下圖睇更多周吉佩專訪靚相：