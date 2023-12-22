TVB三線小生入行廿年首辦粉絲聚會　近百人出席連75歲婆婆捧場

張景淳(Stanley)剛過去的星期日(12月17日)在葵涌與近百粉絲舉行聚會，景淳表示這是入行廿年以來，第一次正式舉行粉絲聚會。當日除了香港及內粉絲外，更有粉絲專程從澳洲、新加坡等地飛回來跟景淳歡度聖誕，場面熱鬧。

張景淳舉行近百粉絲舉行聚會。

景淳在聚會上獻唱多首歌曲，在獻唱「感激我遇見」時，亦不禁憑歌寄意，眼濕濕地感謝粉絲多年來不離不棄的支持，同時亦獻唱了出道歌曲「十年約會」、「青春常駐」等4首歌曲，令粉絲聽出耳油。

深情獻唱。

另外他亦在會上與粉絲大玩遊戲及派「福利」。默契遊戲中，景淳與眾粉絲根據指定詞語做出各動作。另一遊戲則需與粉絲摸擬劇集片段，景淳不但與男粉絲模擬《潮拜武當》一幕耍太極調情，更與女粉絲重演《愛·回家之開心速遞》與熊若水「壁咚」的一幕，惹得現場粉絲尖叫聲連連，更醋意大發叫「唔好！」，場面溫馨浪漫又搞笑。

與粉絲大玩遊戲及派「福利」。

景淳亦以小食店老闆名義，贊助全場的美食與飲品，更即場示範如何製造雞蛋仔，粉絲們都大呼食物好味！

即場示範如何製造雞蛋仔。

至於拍照及簽名環節，憑龔燁一角大受歡迎而且入屋的他，更獲一名75歲的「銀髮族」老婆婆專程來到現場支持。婆婆肉緊地捉住景淳雙手，除表達對景淳的熱愛與支持外，更像「對孫仔般」叮囑他要早點睡覺，注意休息。令景淳大為感動。