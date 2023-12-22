新聞女王大結局｜原來仲有七大彩蛋　最後佘詩曼一班人飲水有故講

《新聞女王》雖然已經大結局，不過依然保留不少話題性，例如會否開續集，眾人在劇中的去向等等。無綫（TVB）就在大結局當晚，發出劇集中的七大彩蛋，原來最後佘詩曼一班人飲水有故講！

1. 《新聞女王》原名是《新聞女郎》，是因為找到佘詩曼之後才改名。

（TVB）

2. 原著故事裡，沒有飛爺（鄧智堅飾），華姐（車婉婉飾）和方太（龔慈恩飾）這三個人物。

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3. 所有人最終歸屬文家軍還是佐治（馬國明飾）黨，在TVB版早已暗藏玄機，關鍵在各人劇中的日常稱呼是中文名字還是英文名字。文家軍都是英文名（例如Ivan（何廣沛飾）和Cathy），佐治黨的都是中文名（曉薇和王偉（林正峰飾））。

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4. 第一集的大型巴士翻側意外現場，由於原本希望拍攝的地方不獲批准，最後選址於TVB電視城的露天停車場、並透過CG重建場景進行拍攝。

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5. 劇集總監製鍾澍佳及監製關文深原來均有份參與演出，佳導飾演方太司機、關文深飾演火場事件中的攝影師。另外有兩名導演則飾演了大結局中脅持人質事件的便衣探員。

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6. 除了曉薇亮相《香港人在北京》，連曉薇一直跟進的力保集團新聞，也是《香港人在北京》中徐港仁（陳展鵬飾）在第一集遇到事件的相關集團。另外首集閃現客串的張頴康，其造型及角色設定是《反黑英雄》中的PTU威哥。

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7. 最後5位「新聞女王」喝水這組鏡頭，在原著劇本是沒有的！是佳導拍攝時臨場加插，佳導說：「這是我作為創作人主觀願望的一種呈現！我打從心底裏也希望如此，不是為了洗白，也不代表和好！在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好，只想表達『搶來搶去為了面前一杯水？為什麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋』這個說易行難的小道理」。