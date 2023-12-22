新聞女王｜佘詩曼事前不知有黃宗澤　輕鬆回應已被曾志偉Mark檔期

佘詩曼（阿佘）今日（22日）與一班《新聞女王》的台前幕後全員現身澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。日前無綫公布《萬千星輝頒獎典禮2023》部份奬項的10強名單，佘詩曼以大熱入圍「最佳女主角」（視后），阿佘接受《香港01》訪問時表示：「我都撐佢哋（其他入圍演員）嘅，大家都付出咗好多努力為自己嘅角色。（係咪好有信心？）我自己都冇，冇一定嘅。我希望攞到「最佳劇集」，大家要投票！」她繼續指未諗好頒獎典禮的戰衣。

佘詩曼恨新劇奪得「最佳劇集」獎項。（葉志明攝）

講到《新聞女王》劇會否拍續集，她表示：「要問返監製先知，今次呢齣戲對白都諗咗好耐，人物角色都諗咗兩年，要諗到超越第一集嘅故仔，真係要啲時間。」提到曾志偉出面講明希望阿佘第三次拎到視后，她笑說：「你要聽清楚，佢係話『希望』。」至於曾志偉已經預告Mark定阿佘檔期隨時拍戲，她回應：「都唔知開乜嘢，你聽佢講啦！我幾時推過佢啊！」

佘詩曼今日（22日）與一班《新聞女王》的台前幕後全員現身澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。（葉志明攝）

提到《新聞女王》今晚大結局黃宗澤（Bosco）出現在最後一幕，這個安排是否劇集的延續，她說：「喺我哋嘅彩蛋出現，佢事前冇同我講，我亦都冇問係邊個，點知會見到佢，跟住我話『係你嚟啊！咁俾面呀！』」被問到是否感到跟Bosco對手戲比較少，她表示：「咁樣呀！觀眾覺得OK咪得囉，呢一個係一個彩蛋，睇吓遲啲會唔會合作。」至於吳卓羲早前接受訪問時說「恨」返TVB拍戲，希望能同佘詩曼能有第一次的合作拍劇機會，她說：「我哋真係冇合作過，但我哋有喺同一套戲入邊，一條線咁樣，如果有合適嘅話都好㗎，點都會有啲火花！」