新聞女王｜何依婷童話式婚禮放三次煙花　透露使費：七位數走唔甩

何依婷（Regina）昨日（22日）與《新聞女王》全員現身澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。Regina 最近與圈外男友於峇里島結婚榮升人妻，她接受《香港01》訪問時表示：「婚禮嘅馬車同埋煙花，都係我想加入嘅環節，最好就係當地嘅安排都配合到。」

何依婷（Regina）昨日（22日）現身澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。（葉志明攝）

何依婷近日事業愛情兩得意。

童話式婚禮總共花費七位數

被問到婚禮總共花費了金額，何依婷說：「都七位數走唔甩。」至於網民指她的童話式婚禮媲美迪士尼，她笑說：「係呀！因為我book咗三個唔同嘅煙花，我覺得一世人一次嘅回憶，要拍片影相紀念。」提到出嫁時龍鳳鈪掛滿頸行頭十足，她說：「其實好surprise，因為呢個婚禮邀請嘅都係最close嘅親戚朋友，好多親戚係國外返嚟，例如美國、加拿大，喺婚禮前我哋冇碰面，當日先至每一個親戚來送賀禮。」至於是否有生B計劃，她直言：「暫時未有呢個計劃，都係以工作為主，嚟緊都有好多唔同工作機會。」她繼續指老公面對傳媒時要鼓起很大勇氣，並表示：「其實真係要讚佢，佢唔係面對開記者朋友，唔知會問啲咩問題，所以佢都好緊張。佢因為我喺呢個圈入邊，而願意同我面對呢件事真係好抵讚。」

何依婷唔急生B，現階段享受工作。（葉志明攝）

與高海寧入圍「最佳女配角」感到榮幸

講到萬千星輝頒獎典禮同時入圍兩項提名，她說：「其實都好開心嘅，我覺得入到十強，已經係一個好好嘅肯定。」被問到與高海寧同時憑《新聞女王》入圍「最佳女配角」，被外界視為競爭對手，她說：「咁其實高海寧真係前輩嚟嘅，有份同佢競爭已經係榮幸，其他嘅嘢交返俾上天安排。」