新聞女王｜一文看清你不知道的16大彩蛋 　角色名字暗藏玄機

昨晚《新聞女王》台前幕後移師澳門上葡京綜合度假村綠茵勝境花園，與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。自播出後掀起無數熱話的《新聞女王》，之前單是黃宗澤閃現大結局客串演出，及何依婷飾演的徐曉薇曾在另一部台慶劇《香港人在北京》中以主播身份閃現均引來關注。為發掘更多《新聞女王》不為人知的彩蛋，總監製鍾澍佳開心share了以下16個《新聞女王》創作小故事。



《新聞女王》終於曲終人散。

1. 《新聞女王》原名是《新聞女郎》，是因為找到佘詩曼之後才改名。

原來《新聞女王》名字嘅由來係同阿佘有關。

原來《新聞女王》名字嘅由來係同阿佘有關。

2. 原著故事裡，沒有飛爺（鄧智堅飾），華姐（車婉婉飾）和方太（龔慈恩飾）這三個人物。

華姐、方太同飛爺原來並不存在於原著故事。

華姐、方太同飛爺原來並不存在於原著故事。

華姐、方太同飛爺原來並不存在於原著故事。

3. 只有Cathy（高海寧飾）和劉艷（王敏奕飾）這兩個人物的名字是從原著故事開始便沒有改動過的。

成套劇原來淨係得劉艷同Cathy冇改過名。

成套劇原來淨係得劉艷同Cathy冇改過名。

4. 所有人最終歸屬文家軍還是佐治（馬國明飾）黨，在TVB版早已暗藏玄機，關鍵在各人劇中的日常稱呼是中文名字還是英文名字。文家軍都是英文名（例如Ivan（何廣沛飾）和Cathy），佐治黨的都是中文名（曉薇和王偉（林正峰飾））。

原來劇中角色嘅日常稱呼係中文名定英文名，係埋下咗最終各人係文家軍還是佐治黨嘅伏線。Ivan BB係文家軍。

王偉係佐治黨。

徐曉薇呢個名，已經暗示咗呢個角色對Man姐嘅背叛。

5. 導播控制室的戲份，所有顯示屏都是後期才把畫面key上去，演員的所有演出全靠憑空想像。

原來導播控制室嘅所有場口，都係靠演員憑空想像去做戲。

6. 第一集的大型巴士翻側意外現場，由於原本希望拍攝的地方不獲批准，最後選址於TVB電視城的露天停車場、並透過CG重建場景進行拍攝。

呢場戲係實境配合CG製作出嚟。

7. SNK大樓的外觀全景和相關航拍鏡頭，全是靠後期電腦特效造在將軍澳工業邨的海旁空地上。

原來呢個過鏡都係CG效果。

8. 劇本設定方太已去世的丈夫，在未建立SNK傳媒王國前，是一名國際知名的體育記者。

9. 劇集總監製鍾澍佳及監製關文深原來均有份參與演出，佳導飾演方太司機、關文深飾演火場事件中的攝影師。另外有兩名導演則飾演了大結局中脅持人質事件的便衣探員。

鍾澍佳低調客串飾演方太司機。

關文深飾演採訪火場事件攝影師。

10. 在原著故事，第一場創作的戲便是Man姐巧遇賊王事件，因而有了應該先拍攝還是先報警這個兩難問題，並從而延伸創作整個故事。

賊王事件相關圖片

11. 除了曉薇亮相《香港人在北京》，連曉薇一直跟進的力保集團新聞，也是《香港人在北京》中徐港仁（陳展鵬飾）在第一集遇到事件的相關集團。另外首集閃現客串的張頴康，其造型及角色設定是《反黑英雄》中的PTU威哥。

《新聞女王》曾先後和《香港人在北京》。

以及《反黑英雄》crossover。

12. ⁠除了賊王案和最後的輕度弱智爸爸脅持人質事件外，曉薇妹妹的死也是早在原著劇情裏已存在，但死因卻是涉及殉情自殺。

徐曉欣（陳若思飾）原來原本並非死於車禍。

13. 最後5位「新聞女王」喝水這組鏡頭，在原著劇本是沒有的！是佳導拍攝時臨場加插，佳導說：「這是我作為創作人主觀願望的一種呈現！我打從心底裏

也希望如此，不是為了洗白，也不代表和好！在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好，只想表達『搶來搶去為了面前一杯水？為什麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋』這個說易行難的小道理」。

「5美飲水」原來係臨場加插，背後仲有寓意添。

14 細心留意，會發現劇中主角並沒有食飯場口。

15 對於有眼利網民根據劇組發布劇照，發現有不少「消失的場口」，佳導指影視創作中有deleted scene很正常，並透露《新聞女王》first cut原本有28集，但為了更好看便剪成現在的26集版本。

16 炎明熹（Gigi）的劇集片尾曲《Crystal Clear》，原來還有普通話版本《透徹》，相關版本日前先後在無綫官方社交平台推出短版及原版Official MV。MV除了繼續精華了劇集的精彩場口，還加插了Gigi錄音時的畫面。