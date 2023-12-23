錢嘉樂湯盈盈大女暴風式長高飄少女味　細女顏值超越媽咪勁甜美

錢嘉樂與湯盈盈結婚11年，多年來恩愛如昔，與兩個寶貝女兒，10歲的大女錢凱晴 （Alyssa）和8歲的細女錢凱琪 （Kassidy） 一家四口生活幸福愉快。他們平日雖然各自忙於工作，但一有時間就會陪伴囡囡享受親子時光。在昨日剛過去的冬至，他們一家當然也有一起共度佳節，湯盈盈還把全家福放到社交網上分享。

錢嘉樂與老婆湯盈盈以及兩名寶貝女兒。(ig圖片)

湯盈盈post了他們一家四口的溫馨合照，並留言寫道：「冬至快樂 ❄️ Happy winter solstice! ❄️ 祝大家團團圓圓，身體健康！」為大家送上節日祝福，同時大曬家庭樂。相中可見他們站在商場裡的聖誕樹下打卡，錢嘉樂半蹲下抱住細女錢凱琪，Kassidy更提起雙腳，足見爸爸的強勁臂力，活潑好動的Kassidy完全是遺傳了爸爸的動作細胞。妹妹樣子甜美，加上大擺甫士，十分搶鏡，更被網民大讚：「真係愈大愈靚女」、「靚過家姐好多」、「基因的奇妙」、「顏值隨時超越媽咪」、「有潛質參選香港小姐」。

湯盈盈係一個靚媽。(ig圖片)

至於家姐Alyssa就站在媽媽旁邊，顯得相當斯文，10歲的她暴風式長高，高度已到媽咪的眉毛位置。Alyssa穿上連身裙，散發出陣陣少女氣息，真是大個女了不少。有網民就指Alyssa樣貌似足爸爸，雖然不可以說是靚女，但擁有一雙靈動鳳眼的她長有一張高級臉，將來有潛質做model。

家姐已經同媽咪差唔多高。(ig圖片)

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