姚焯菲(Chantel)雖然尚未完成學業,但近日就以年僅17歲之齡做老闆,與好友推出服裝品牌「chantelxade」,更親身上陣做Model做「生招牌」!Chantel品牌的服裝以「BLACKPINK」為主,衣服多是粉紅色和黑色,價格由$240至$4,596不等,最平的是一條印有店名和Logo的手繩,最貴的則是一件白色連身Tube Dress,名為「Chantel Dress」;至於最易Carry的衛衣,則$800一件。



不過,衣服上架之日就被爆出,其中一款有星星圖案的外套與淘寶山寨貨相似。日前她接傳媒訪問,就否認抄襲或抬高價轉售。她回覆指兩款衣服用料不同,而品牌由她和朋友合資,設計則由朋友操刀,可能只是剛巧設計相似,她亦補充,這個品牌只是節日限定,「只做3日之後就執笠」,而且是為慈善而做。

Chantel品牌推出,價值$2,808的「Hug Me All You Want」外套。(chantelxade網站)