萬千星輝2023｜大灣區視后佘詩曼大幅抛離　新聞女王獨贏三大獎？

TVB的《萬千星輝頒奬典禮2023》將於1月4日在澳門舉行，今年這頒奬禮增設「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」和「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」4個新奬項。這4個新設奬項在TVB的內地App「埋堆堆」供大家投票，截至今日（12月23日）下午4時的投票結果如下。

埋堆堆App上可以投票。（熒幕截圖）

「大灣區最喜愛TVB女主角」

自從《新聞女王》播出之後，大家都預測佘詩曼會再次憑Man姐第三次成為視后，這次「大灣區最喜愛TVB女主角」投票中，見到佘詩曼暫時以3,907,900票大幅拋離第二位的李施嬅（990,000票）和第三位的劉佩玥（966800票），這個大灣區視后奬看來已經是佘詩曼的囊中之物了。

「大灣區最喜愛TVB男主角」

以《新聞女王》競逐「大灣區最喜愛TVB男主角」的馬國明，現時以2,233,100票位列第一位，不過他的形勢就不像佘詩曼的女主角奬穏陣，因為第二位的黃宗澤有2,029,200票，和他的票數很接近。在第三位的陳展鵬暫時只有659,900票，所以「大灣區最喜愛TVB男主角」應該就是馬國明和黃宗澤二人之爭。

「大灣區最喜愛TVB劇集」

「大灣區最喜愛TVB劇集」又是《新聞女王》在第一位，以5,502,100票遙遙領先第二位的《愛．回家之開心速遞》（1,802,400票），和第三位的《隠形戰隊》（1,477,000票），事實上不用投票《新聞女王》的收視和關注度確已經贏過另外的劇集。

「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」

不過並不是所有奬都被《新聞女王》橫掃的，因為劇集並不能角逐「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」。由TVB總經理曾志偉主持的《奬門人感謝祭系列》，以1,625,400票暫列第一位，第二位的《無窮之路III-無垠之疆》有1,069,300票，可以說是追得很貼，第三位的《思家大戰》暫時有652,700票，要追上來是相當不易。